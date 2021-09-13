Kanalın suyu kesilince çirkin görüntüler ortaya çıktı Sulama kanalına sorumsuzca atılan onlarca alkol şişesi görenleri tedirgin ediyor

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Eskişehir’de bulunan bir sulama kanalındaki suyun çekilmesinin ardından ortaya çıkan onlarca alkol şişesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Eskişehir’in Sazova Mahallesi’nde bulunan Sarısu Sulama Kanalı, çevredeki tarım arazilerinin su ihtiyacını gidermek için kullanılıyor. Belli dönemlerde kontrollü olarak suyu kesilen kanalın tabanında yer alan çöpler dikkat çekiyor. Kanalın bir kolunun bittiği yerde biriken onlarca alkol şişesi ise görenleri tedirgin ediyor. Şişe yığınlarının oluştuğu kanal tabanı çevre kirliliği oluştururken, aynı zamanda da canlılar açısından tehlike saçıyor. Çevredeki tarım arazilerinde çalışan vatandaşlar, şişeleri atanlara tepki göstererek, gerekli temizliğin yapılması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

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