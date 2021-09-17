Eskişehir’de metan gazı patlaması: 1’i ağır 3 yaralı Büyükşehir Belediyesinin Çöpten Elektrik Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi’ndeki tuvalete sigarayla giren işçi patlamaya sebep oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve özel bir firma tarafından işletilen Çöpten Elektrik Üretimi ve Katı Atık Geri Dönüşüm Tesisi’nde meydana gelen metan gazı patlamasında 1’i ağır 3 işçi yaralandı
Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan çöp sahasının yanında yapişletdevret modeliyle yaptırılan ve özel bir şirket tarafından işletilen tesiste sabaha karşı bir patlama meydana geldi. Bir işçinin tesisteki tuvalete sigara ile girmesi sonucu biriken metan gazının patlamasıyla meydana gelen olayda 1’i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesine kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen işçilerden 2’sinin tedavisinin ardından taburcu edildiği, ağır yaralı 1 işçinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.