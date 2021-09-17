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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi bu yıl da başarılı öğrencilerin tercihi

İHA

Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ile hayata geçen Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları ile 20212022 eğitimöğretim yılında ikinci kez aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sundu.

Anadolu Üniversitesi bu yıl da başarılı öğrencilerin tercihi

Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile hayata geçen Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları ile 20212022 eğitimöğretim yılında ikinci kez aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sundu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasına göre belirlenen 'Anadolu Üstün Başarı, Anadolu Başarı Bursu ve Anadolu Destek Bursu' kapsamında, öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi zengin olanaklar sunuluyor. Özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı 'Anadolu Sanata Destek Bursları' kapsamında ise Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı’na yerleşen başarılı öğrencilere Venedik Bienali’ne Katılım Desteği, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Katılım Desteği, Berlin Filarmoni Orkestrası’nın konserine Katılım Desteği, World Music Konferansı’na Katılım Desteği, Cremona, İtalya’da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu’na katılım desteği başta olmak üzere yemekhaneden ücretsiz yararlanma ve nakdî destek imkânları sunuluyor. Söz konusu burslar dışında halen başvuruları devam eden iki yeni burs olanağı da yine Anadolu Üniversitesi tarafından başarılı öğrencilere destek oluyor. Bu kapsamda 'Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu' ile Türkiye’ye yurt dışından gelen öğrenciler de artık burs imkânlarından yararlanabilirken 'Anadolu Spora Destek Bursu' ile de ülke sporunun gelişimine katkı sunacak geleceğin spor profesyonelleri destekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’ndan, 2021 YKS puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre ve yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapılan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı’nda dereceyle eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler faydalanıyor.

Rektör Erdal öğrencileri tebrik etti
2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yüzde 100,56 ile rekor doluluk oranına ulaşan Anadolu Üniversitesi’nde burslardan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla dört yıllık lisans eğitimi süresini kapsayan, farklı puan türleri ve yetenek sınavlarında üstün başarı göstererek Anadolu Üniversitesi’ne yerleşerek burs olanaklarından yararlanmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Rektör Erdal öğrencilere; “Üniversite hayatınıza ilk adımınızı, büyük bir çalışma ve özveri sonucunda yüksek başarı kazanarak attınız. Sizleri tebrik ediyor ve hayatınızda böylesi başarılarınızın daimî olmasını diliyorum. Evinize hoş geldiniz” dedi.

Anadolu Üniversitesi, başarılı öğrencilerini destekliyor
Bu yıl YKS puan türlerinden elde edilen yerleştirme puanı sıralamasına göre ilk sıraya yerleşen toplamda üç öğrenci “Anadolu Üstün Başarı Bursu” ile Anadolu Üniversitesi’nin farklı kategorilerde sunduğu burs imkânlarından yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda, YKS 2021 sonuçlarına göre, sözel puan türünde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’na yerleşen Ahmet Tosun, eşit ağırlık puan türünde Hukuk Fakültesi’ne yerleşen Müyesser Özge Gezer, sayısal puan türünde Eczacılık Fakültesi’ne yerleşen Yaren Bayrak “Anadolu Üstün Başarı Bursu” almaya hak kazandılar. Ayrıca “Anadolu Başarı Bursu” kategorisinde de farklı puan türleri özelinde ilk üçe giren toplam on iki öğrenci de Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu ayrıcalıklı olanaklara hak kazanmış oldu.

Yetenek sınavlarında dereceye giren öğrencilere de farklı burs olanakları sunuluyor
Yetenek sınavlarında ise “Anadolu Sanata Destek Bursu” ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Grafik Sanatlar Bölümü, Seramik Bölümü, Baskı Sanatları Bölümü, Heykel Bölümü, Resim Bölümü, Cam Bölümü, Çizgi Film ve Animasyon Bölümlerine ilk üç sırada yerleşen toplamda 21 öğrenci başarı bursuna layık görüldü. Devlet Konservatuarı’nda da Sahne Sanatları Bölümü, Müzik Bölümü, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümü, Türk Müziği Bölümü, Müzikoloji Bölümlerine yetenek sınavlarıyla giren öğrencilerden on dördü elde ettikleri başarı sayesinde “Anadolu Üniversitesi Sanata Destek Bursu” kazandı.
Anadolu Üniversitesi henüz başvuru ve yerleştirme aşamaları tamamlanmamış olan “Anadolu Spora Destek” ve “Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek” bursları haricinde toplam 41 öğrenciye burs olanağı sağlayarak yine başarılı öğrencilerin tercihi oldu.

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