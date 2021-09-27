Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 tutuklama

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Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonlarında 30 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 12’si serbest bırakılırken, 18 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Eskişehir, Ankara, Adana, Antalya, İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında yakalanarak adliyeye sevk edilen 18 kişi ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’, ‘uyuşturucu madde temin etmek, kullandırmak ve kullanmak’, ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şahıslardan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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