Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 17 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla, bebeklerin en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla anne sütü ve emzirme hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Emzirme Haftası etkinliği kapsamında ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Harmancı, anabilim dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Neslihan Tekin, Doç. Dr. Meltem Dinleyici, Dr. Öğr. Üyesi Gonca Kılıç Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Barsan Kaya’nın yanı sıra araştırma görevlileri, intörn, stajyer doktorlar ve anne sütü danışmanlığı veren hemşireler emzirmenin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacı ile anne ve babalara bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında eğitici bilgiler verilirken, anneler ve anne adaylarına anne sütünün yararları, emzirme teknikleri, süt sağma teknikleri anlatıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan anne sütünün yararları hakkında yapılan açıklama şöyle:

“Anne sütü bebeklere ihtiyaç duydukları tüm besin öğelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en ideal besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya gereksinimleri yoktur. Emzirmeye ne kadar erken başlanırsa süt üretimi o kadar çok ve uzun süreli olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için bebek sık sık ve her istediğinde emzirilmelidir. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu, yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllardaki fiziksel ve ruhsal sağlığını da olumlu etkilemektedir. İlk süt yani ağız sütü, yüksek miktarda hastalıklardan koruyucu maddeler içerdiğinden bebeği mikroplardan korumak açısından önemlidir. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde alerjik hastalıklar, zatürre, ishal daha az görülür. Anne sütü her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır, temiz ve uygun ısıdadır. Emzirme ile anne ve bebek arasındaki bağ kuvvetlenir. Emzirmek bebeklerde mutluluk ve güven duygusu geliştirir, bebeğin çene ve diş gelişimini sağlar; anneyi ise meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden korur, annenin doğum sonu kanamalarını azaltır. Emzirme ayrıca anneyi ilerleyen yaşlarda kemik erimesinden korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve yürütülen programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesi önerilmektedir.”

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