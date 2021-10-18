Anadolu Üniversitesi’nde Akademik Başarı Ödülleri sahiplerini buluyor

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“Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri” gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Yeni akademik yılın açılmasının ardından geçtiğimiz yıl akademik performanslarıyla başarı elde eden öğretim üyelerine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Anadolu Üniversitesi Senato üyelerinin katılacağı törende ödülleri takdim edilecek.

Yunus Emre Kampüsü, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde 19 Ekim Salı günü saat 17.00’da düzenlenecek törende, Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı alanlarında toplamda 100 ödül verilecek. “Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri” Töreni Anadolu Üniversitesi YouTube (http://ana.do/2WR) kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

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