Eskişehir'de nöbetçi noter yoğunluğu Hafta başını bekleyemediler

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Eskişehir'de hafta sonu faaliyet gösteren nöbetçi noterlikte yoğunluk oluştu.

Çamlıca mahallesinde bulunan 10. Noterlikte özellikle araç alımsatımı yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu nöbetçi olması nedeniyle işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler noterliğe akın etti. Noterliğin içinde ve bina önünde oluşan kalabalık, görenleri hayrete düşürdü. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı da görüldü.

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