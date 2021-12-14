Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor

İHA

Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor, TFF 2.Lig'in 18. hafta mücadelesinde 19 Aralık’ta evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmalarının yanı sıra çift kale maçla idmanı tamamladı. Çalışmaların yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

670 kilogram atık, doğal gübreye dönüştü
YEREL HABERLER 670 kilogram atık, doğal gübreye dönüştü
Çocuklar ‘Donguri’ ile matematik öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar ‘Donguri’ ile matematik öğreniyor
Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sivrihisar’da ağırlandı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş ...
El arabasının içinde yatan kediler görenleri gülümsetti Sevimli kedilerin yatmak için tercih ettiği yer tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER El arabasının içinde yatan kediler görenleri ...
Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
YEREL HABERLER Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
YEREL HABERLER Çekici, kamyonla çarpıştı: 1 ölü , 1 yaralı
Üreten Eskişehirli kadınlar dünyaya açılıyor Kadın üreticiler 'Üreten, Büyüten ve Yaşatan Kadın Buluşması’ fuarında buluştu AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan: “Kadınların kalkınmasına destek olan Eskişehir Sanayi Odası’na teşekkür ederim” Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “Kadınlarımızın ürünlerini dünyaya, kurum ve kuruluşlara satmak arzusundayız”
YEREL HABERLER Üreten Eskişehirli kadınlar dünyaya açılıyor Kadın ...
Ölüm yolu bir can daha aldı Kurtarma aracı kamyonla kafa kafaya çarpıştı, sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti Kısa süreliğine kapanan Eskişehir - Afyonkarahisar karayolu, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Ölüm yolu bir can daha aldı Kurtarma aracı kamyonla ...
Soba satıcıları geçen yılı arıyor Pandemi kısıtlamaların kalkması ve artan fiyatlar sebebi ile bu yıl soba satışları yarı yarıya azaldı
YEREL HABERLER Soba satıcıları geçen yılı arıyor Pandemi ...
Eskişehir'de konut satışları yüzde 78,5 oranında arttı
YEREL HABERLER Eskişehir'de konut satışları yüzde 78,5 oranında ...
5 milyon 634 bin dal bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 milyon 634 bin dal bandrolsüz kaçak makaron ele ...
Yatağa bağlıydı, doğru tedavi ile yürümeye başladı Kısa sürede kaybettiği hareket kabiliyetlerini yeniden kazandı Nörolojik hastalığı sonucu yürüme yetisini kaybeden Ercan Özkan: “Böyle bir rahatsızlığı aklımın ucundan geçirmezdim” “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sayesinde bu duruma geldim” Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir: “Hastamız çok kısa sürede sağlığına kavuştu”
YEREL HABERLER Yatağa bağlıydı, doğru tedavi ile yürümeye ...
Nadir kitaplar binlerce lira değerinde Fiyatların fazla olmasının nedenleri, nadirlik, erişilebilirlik ve kitaba yazar elinin değmiş olması
YEREL HABERLER Nadir kitaplar binlerce lira değerinde Fiyatların ...
(ÖZEL) Gözü gibi baktığı motosikletine sadece güneşli havalarda biniyor Tamamen orijinal nostaljik motosikletini çocuklarına bırakmak istiyor Yaklaşık 30 yıllık nostaljik motosikleti 5 buçuk ayda toplayan Enes Emiroğlu: “En ufak bir çizikte bile içimiz cız edebiliyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gözü gibi baktığı motosikletine sadece güneşli ...
İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi'nden üreten kadınlara manda desteği
İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu Hazırlanan iddianamede kapıcı hakkında 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
YEREL HABERLER İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ...
Tartıştığı iş yeri komşusunu silahla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı iş yeri komşusunu silahla yaraladı
Eskişehir’de sıra gecesi kültürü
YEREL HABERLER Eskişehir’de sıra gecesi kültürü
Ali Erbaş: Dünyanın, Yunus Emre´nin merhamet çağrısına çok ihtiyaç var
YEREL HABERLER Ali Erbaş: Dünyanın, Yunus Emre´nin merhamet ...
Kapı komşularının park yeri kavgası kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Kapı komşularının park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Eskişehir'de "Vefatının 700. Yılında 700 Hatim ile Yunus Emre'yi Anma Programı" katılan Erbaş; "Şiddetin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda O'nun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var" Yunus Emre'nin kabrini ziyaret edildi, namaz birlikte kılındı, vatandaşlara Yunus Aşı dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ...
Başkan Ataç, Mehmet Demirtaş’ın kitap imza gününe katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Mehmet Demirtaş’ın kitap imza gününe ...
ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6’ncı sayısı ...
Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirmek için yağmura aldırış etmediler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.