Eskişehirspor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, evinde ağırlayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 2.Lig'in 18. hafta mücadelesinde 19 Aralık’ta evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmalarının yanı sıra çift kale maçla idmanı tamamladı. Çalışmaların yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği belirtildi.

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