Büyükdere cinayetinde 5 sanığa toplam 4 müebbet ve 96 yıl hapis cezası Otomobile silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölümüne yol açan sanıklar hakkında karar belli oldu Olay gecesi sanıktan kan donduran mesaj: “Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım”

Eskişehir’de seyir halindeki araca silahlı saldırıda bulunarak Murat İlkay Özcan’ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık, toplamda 4 müebbet ve 96 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Mete D., İsa A. ve Gökhan U. bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sanıklar Kürşad Ö., Ömer A. ve Mert Can Ü. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Aracın içindeki kişilerden biriyle husumetleri varmış

Savcılık makamının karardan önce esas hakkındaki mütalaasında, “Sanıklar Ahmet Mete ve İsa’nın saldırıya uğrayan araçta bulunan müşteki Ömürcan Ö. ile daha önceden husumetli oldukları, maktulün ölümüne neden olan saçmaların sanık İsa’nın tüfeğinden atıldığı tespit edilmekle birlikte geldikleri, sanıklar Ahmet Mete ve İsa’nın eylemleri gerçekleştirirken aktif olarak silah kullandıkları anlaşılmıştır. Sanıklar Ahmet Mete ve İsa’nın fiil ve irade birliğiyle dayanışmalı olarak eylem üzerinde birlikte hakimiyet sağladıkları anlaşılmaktadır. Sanık Ahmet Mete’nin müşteki Ömürcan’a ateş ettiği ancak isabet ettiremediği, sanık İsa’nın da kaçmaya çalışan aracın arkasından tüfekle Ömürcan’ı öldürmek amacıyla ateş ettiği fakat tüfeğinden çıkan saçmaların Murat İlkay’ın ölümüne, araçta bulunan Nur B.’nin yaralanmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.



“Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım”

Öte yandan saldırıya ilişkin sanıkların telefon incelemelerinin de yer aldığı mütalaada, sanık Ahmet Mete D.’nin suç tarihinden bir gün önce sanık Gökhan U.’ya “Suç ortağı olmaya hazır mısın garam?” şeklinde mesaj attığı ifade edildi. Suçun işlendiği gece sanık Ahmet Mete’nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği özel mesajlaşmasında ise, “Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım” biçiminde ifadelerin bulunduğu belirtildi.



4 müebbet 96 yıl 3 ay hapis

Karardan önce son sözü sorulan sanıklar önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Mete D.’yi 2 ayrı ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl 3 ay ve ‘iştirakle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık İsa A. 2 ayrı ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl 6 ay ve ‘iştirakle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası aldı. Sanıklar Kürşad Ö. ve Ömer A., 2 kez ayrı ayrı ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 19 yıl ve ‘iştirakle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık Gökhan U. ise 2 kez ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Özel Sokak üzerinde bir araca ateş açılması sonucu Murat İlkay Özcan (26) başından, Nur B. (35) ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlkay Özcan 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Mete D. (24), İsa A. (24), Ömer A. (22), Kürşat Ö. (22) ve Gökhan U. (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Büşra E. (20) isimli şahıs ise serbest bırakıldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

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