Büyükdere cinayetinde 5 sanığa toplam 4 müebbet ve 96 yıl hapis cezası Otomobile silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölümüne yol açan sanıklar hakkında karar belli oldu Olay gecesi sanıktan kan donduran mesaj: “Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükdere cinayetinde 5 sanığa toplam 4 müebbet ve 96 yıl hapis cezası Otomobile silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölümüne yol açan sanıklar hakkında karar belli oldu Olay gecesi sanıktan kan donduran mesaj: “Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım”

İHA

Büyükdere cinayetinde 5 sanığa toplam 4 müebbet ve 96 yıl hapis cezası Otomobile silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölümüne yol açan sanıklar hakkında karar belli oldu Olay gecesi sanıktan kan donduran mesaj: “Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım”

Eskişehir’de seyir halindeki araca silahlı saldırıda bulunarak Murat İlkay Özcan’ın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık, toplamda 4 müebbet ve 96 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Mete D., İsa A. ve Gökhan U. bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sanıklar Kürşad Ö., Ömer A. ve Mert Can Ü. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Aracın içindeki kişilerden biriyle husumetleri varmış
Savcılık makamının karardan önce esas hakkındaki mütalaasında, “Sanıklar Ahmet Mete ve İsa’nın saldırıya uğrayan araçta bulunan müşteki Ömürcan Ö. ile daha önceden husumetli oldukları, maktulün ölümüne neden olan saçmaların sanık İsa’nın tüfeğinden atıldığı tespit edilmekle birlikte geldikleri, sanıklar Ahmet Mete ve İsa’nın eylemleri gerçekleştirirken aktif olarak silah kullandıkları anlaşılmıştır. Sanıklar Ahmet Mete ve İsa’nın fiil ve irade birliğiyle dayanışmalı olarak eylem üzerinde birlikte hakimiyet sağladıkları anlaşılmaktadır. Sanık Ahmet Mete’nin müşteki Ömürcan’a ateş ettiği ancak isabet ettiremediği, sanık İsa’nın da kaçmaya çalışan aracın arkasından tüfekle Ömürcan’ı öldürmek amacıyla ateş ettiği fakat tüfeğinden çıkan saçmaların Murat İlkay’ın ölümüne, araçta bulunan Nur B.’nin yaralanmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım”
Öte yandan saldırıya ilişkin sanıkların telefon incelemelerinin de yer aldığı mütalaada, sanık Ahmet Mete D.’nin suç tarihinden bir gün önce sanık Gökhan U.’ya “Suç ortağı olmaya hazır mısın garam?” şeklinde mesaj attığı ifade edildi. Suçun işlendiği gece sanık Ahmet Mete’nin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği özel mesajlaşmasında ise, “Birini vurmuşum da hayırlısı bakalım” biçiminde ifadelerin bulunduğu belirtildi.

4 müebbet 96 yıl 3 ay hapis
Karardan önce son sözü sorulan sanıklar önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Mete D.’yi 2 ayrı ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl 3 ay ve ‘iştirakle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık İsa A. 2 ayrı ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl 6 ay ve ‘iştirakle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası aldı. Sanıklar Kürşad Ö. ve Ömer A., 2 kez ayrı ayrı ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 19 yıl ve ‘iştirakle kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık Gökhan U. ise 2 kez ‘iştirakle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı
Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi Özel Sokak üzerinde bir araca ateş açılması sonucu Murat İlkay Özcan (26) başından, Nur B. (35) ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Murat İlkay Özcan 1 gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Mete D. (24), İsa A. (24), Ömer A. (22), Kürşat Ö. (22) ve Gökhan U. (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Büşra E. (20) isimli şahıs ise serbest bırakıldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı köpeğe ilk müdahale 112’den geldi Kazada yaralanan köpek ambulans ile barınağa götürüldü
YEREL HABERLER Yaralı köpeğe ilk müdahale 112’den geldi Kazada ...
Öğrenci kenti Eskişehir’de üniversitelilere büyük destek Sabah çorba ikramının ardından akşam yemeği de ücretsiz olarak sunulmaya başlandı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç; "Öğrencilerimizi biraz olsun rahatlatmayı, anne ve babalarının da omuzlarındaki yükü paylaşmayı amaçladık”
YEREL HABERLER Öğrenci kenti Eskişehir’de üniversitelilere büyük ...
Dijital medya kapılarını Metaverse teknolojisine açacak Yeni dünya 'Metaverse' Doç. Dr. Levent Yusuf Şahin: “Metaverse 10 yıl içerisinde hayatlarımızdaki yerini alacaktır”
YEREL HABERLER Dijital medya kapılarını Metaverse teknolojisine ...
(ÖZEL) Erkek saçı kadınlara emanet Bu mesleği artık kadınlar tercih ediyor Erkek kuaförlüğünün kadın stajyerleri Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: “Stajyerlerimin performanslarından çok mutluyum” Erkek kuaförlüğü stajyeri Kübra Durmuş: “Görenler hem şaşırıyor, hem de mutlu oluyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Erkek saçı kadınlara emanet Bu mesleği artık ...
Kaymakam Pelvan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Pelvan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
(ÖZEL) Seyitgazi'de köpek dehşeti Başıboş köpekler bir haftada iki çocuğa saldırdı Sürü halinde gezen sokak köpekleri mahallenin korkulu rüyası oldu Mağdur çocuğun annesi Ezgi Çelik: “Tam 8 tane köpek etrafımızı sardı” “Biz de hayvan seviyoruz, ama saldıran köpeklerle alakalı bir şey yapılmalı” Köpek saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Ş.T. : “Tam geçtiğim sırada yakın mesafedeyken kalçamdan tuttu ve bir anda saldırdı” “Beni yere yatıramadı, yatırsaydı direkt yüzüme saldırabilirdi”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Seyitgazi'de köpek dehşeti Başıboş köpekler ...
İki buçuk kilometrelik bakır telle ‘Osmanlı Devlet Arması’ Pandemi sürecinde kısıtlamaları fırsata çeviren 18 yaşındaki Hasan Özbey Ozar filografi sanatını öğrendi Osmanlı Devlet Arması’nı filografi sanatına döktü Hasan Özbey Ozar: “Güzel bir alışkanlık, kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor”
YEREL HABERLER İki buçuk kilometrelik bakır telle ‘Osmanlı Devlet ...
Sally’den 128 gündür haber yok Ailesi Türkiye’nin en güvenli şehri olarak bildikleri Eskişehir’de kızlarını kaybetmenin acısıyla İstanbul’a yerleşti Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek evinden ayrılan Sally'nin kaybolması üzerinden 4 ay geçti İşte Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’ın kaybolmasının öyküsü
YEREL HABERLER Sally’den 128 gündür haber yok Ailesi Türkiye’nin en ...
150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan milletvekilinden aşı ...
Bir kişinin öldürüldüğü kavganın ilk duruşması Katil zanlısı: “’Biz sana çarşıya çıkma demedik mi’ diyerek bana saldırdılar
YEREL HABERLER Bir kişinin öldürüldüğü kavganın ilk duruşması Katil ...
Bu havalar hayra alamet değil Kış güneşi ve 15 dereceye kadar yükselen sıcak hava Eskişehir halkını endişelendiriyor
YEREL HABERLER Bu havalar hayra alamet değil Kış güneşi ve 15 ...
Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı'nda yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı'nda yetişiyor
Çaldığı tarım aletini internet üzerinden sattı
YEREL HABERLER Çaldığı tarım aletini internet üzerinden sattı
Sivrihisar rekora hazırlanıyor Dev sacda yüzlerce kiloluk sucuklu yumurta ile rekor denemesi yapılacak
YEREL HABERLER Sivrihisar rekora hazırlanıyor Dev sacda yüzlerce ...
Eskişehir her eğitim öğretim sezonunda yeni ve renkli kültürlerle bütünleşiyor Fildişi Sahili’nden Eskişehir’e gelen Axell Landry “Şimdi kendimi tam bir Eskişehirli gibi hissediyorum”
YEREL HABERLER Eskişehir her eğitim öğretim sezonunda yeni ve renkli ...
Başkan Ataç Şampiyon Şef Varel’i tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Ataç Şampiyon Şef Varel’i tebrik etti
MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ediyor Eskişehir sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu 2022’nin ilk dönem kursuna 240 kişi başvurdu 11 yılda bin 200 kişi eğitim alarak istihdama kazandırıldı
YEREL HABERLER MEGEM eğitimlerine ilgi artarak devam ...
Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” kitabı yayında
YEREL HABERLER Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” ...
Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
YEREL HABERLER Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere ‘patili’ sürpriz Takı dükkânı vitrininde uyuyan can dostlar iç ısıttı Sokak köpeklerine dükkânlarını açtılar İşletmeci Aykut Altun, “Gelen müşterilerimiz onlarla ilgili bizden övgüyle bahsediyorlar”
YEREL HABERLER Vitrindeki aksesuarları inceleyenlere ‘patili’ ...
Siber zorbalık mağduru intihara kadar sürüklüyor Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Dr. Gizem Yıldız: "Sosyal medyadaki linç kültürü de bir çeşit siber zorbalıktır" “Eskişehir bilişim suçlarıyla mücadele eden departman, aktif ve hızlı çözümler üretiyor”
YEREL HABERLER Siber zorbalık mağduru intihara kadar ...
İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.