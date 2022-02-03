(ÖZEL) Görme engellilerin kaygan sarı şeritlerle zorlu mücadelesi Kardan kapanan ve kayganlaşan sarı şeritlere karşı önlem alınmasını istiyor Sarı şeritli engelli yolları buzlu havada tehlike saçıyor Yollarda onlara gözcülük yapan sarı şeritler kış aylarında buzlanarak hayatlarını tehlikeye sokuyor

Eskişehir’de, yağışlar durup hava sıcaklığı nispeten yükselse de bazı caddelerde ve sokaklarda bulunan görme engelli yolları yer yer kar altında. Bu durum, aşırı soğukların etkisi ve üstünde oluşan buz tabakaları nedeniyle görme engelli vatandaşların yürümesini zorlaştırıyor.

Görme engelli vatandaşların yürümesini ve yönlerini bulmalarını kolaylaştıran sarı şeritli yollar, son zamanlarda yaşanan dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Şeritlerin arasında oluşan buz tabakaları yüzünden görme engelli vatandaşlar kayıp düşme ve yönlerini şaşırma gibi durumlara maruz kalıyor.



“Ben de bir kere düşüp bacağımı kırmıştım”

Yıllardır görme engelli olan ve uzun zamandır bu yolları kullanan Erdal Kutluay, yaşadıkları sıkıntıları anlatırken sarı şeritli görme engelli yollarının en azından çivili olmasını istediklerini söyledi. Sarı şeritli yollarda yürümenin kış şartlarında daha zor olduğunu belirten Kutluay, görme engelli bireylerin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Sakatlanma pahasına her gün yollara çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Kutluay, “Yollar buz olduğu zaman çoğunlukla kayıp düşüyoruz. Çoğu arkadaşımız bu yüzden kayıp düştü. Ben de bir kere düşüp bacağımı kırmıştım. Tabii ki kar zamanında daha fazla kaygan hale geliyor. Ayrıca karlı havalarda buzla kaplandığında yönümüzü bulmakta zorlanıyoruz. Şeritlerde bir belirti olmadığı zaman değneğimizle nerede olduğumuzu anlayamıyoruz. O yüzden kar çok yağdığı zaman maalesef evimizde kalıyoruz. Karlar biraz eridiğinde canımız sıkıldığı için dışarıya çıkıp derneğimize gitmek istiyoruz, ancak bu sefer de derneğimizin önünde çizgiler olmadığı için giriş yapacağımız yeri bulamıyoruz. Bu yüzden yetkililerden sarı çizgilerin çivili olmasını talep ediyoruz” diye konuştu.



“Biz sarı çizgilerin kaymayan bir maddeden yapılmasını istiyoruz”

Bir diğer görme engelli vatandaş Ahmet Çakıroğlu, zorlu kış şartlarında yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Çakıroğlu, “Sarı çizgiler hafif yağmur ve kar yağışında kayıyor ve biz düşüyoruz. Biz sarı çizgilerin kaymayan bir maddeden yapılmasını istiyoruz. Sarı çizgilerde oluşan buzlanmadan dolayı yönümüzü bulamıyoruz. Ayrıca üyesi olduğumuz Eskişehir Görme Engelliler Derneğimizin önüne sarı çizgi istiyoruz. Biz derneğimizi bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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