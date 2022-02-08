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Genç iç mimardan mesleğindeki eksikliğe 'Tufting' çözümü Eskişehirli iç mimar Can Kısacık: “Halı ve duvar dekoru konusunda sektörde bir açlık var” “Tufting yöntemini uzun süredir takip ediyordum” “Biricik ürünler üreterek zamansız işler yapmak istiyorum”

İHA

Eskişehir'de İç Mimar Can Kısacık, sektörde yaşanan halı ve duvar dekoru sıkıntısını gidermek için 'Tufting' yöntemi ile yapmaya başladığı ürünlerle duvarları süslerken, ürünler aynı zamanda halı görevi de görüyor.

Genç iç mimardan mesleğindeki eksikliğe 'Tufting' çözümü Eskişehirli iç mimar Can Kısacık: “Halı ve duvar dekoru konusunda sektörde bir açlık var” “Tufting yöntemini uzun süredir takip ediyordum” “Biricik ürünler üreterek zamansız işler yapmak istiyorum”

Eskişehir'de İç Mimar Can Kısacık, sektörde yaşanan halı ve duvar dekoru sıkıntısını gidermek için 'Tufting' yöntemi ile yapmaya başladığı ürünlerle duvarları süslerken, ürünler aynı zamanda halı görevi de görüyor.
Eskişehir’de yaşayan 26 yaşındaki İç Mimar Can Kısacık, kendisinin ve meslektaşlarının mekânları tasarlarken karşılaştığı kumaş ve tekstil ürünü eksikliğini giderebilmek için elini taşın altına koydu. Kısacık, internette gördüğü ve videolardan öğrendiği tekstil üretim yöntemi “tufting”i kullanarak çeşitli dekorasyon ürünleri üretmeye başladı. Özel bir cihazla kumaş üzerine yün iplerin dokunmasıyla elde edilen tufting ürünler, hem bir duvar dekoru hem de halı işlevi görebiliyor. Genç iç mimar, çok fazla sipariş almaktan ziyade biricik ve zamansız ürünler üretmeyi tercih ettiğini anlattı.

“Hem kendim hem de iç mimarlara bu hizmeti verebilmek adına böyle bir işe başladım”
İç mimari süreçte herhangi bir masa, koltuk ve duvar renginin hayal edildiği gibi bulunabildiğini kaydeden Can Kısacık, halı ve duvar dekoru bulmanın çok daha zor olduğunu aktardı. Sektörde yaşanan bu tekstil ve kumaş eksikliği durumunu bir açlık olarak değerlendiren Kısacık, “Geçmişte yaptığım bütün birikimimi bu tarafa aktarabileceğimi fark ettim. Kendim bir projede çalışırken etrafımdaki iç mimar arkadaşlarıma sordum, ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dedim, çoğunluğunun cevabı ‘Ne buluyorsam o’ gibiydi. Ama o beni çok tatmin edecek bir nokta değil. Madem öyle hem kendim için hem kendi projelerimde kullanmak üzere hem iç mimarlara bu hizmeti verebilmek adına böyle bir işe başladım” dedi.

“Tufting yöntemi ile alakalı çok ilginç videolar çıkabiliyor”
Tufting işini Türkiye’de çok fazla yapan olmadığını belirten Kısacık, bu işe başlama hikâyesine değindi. Bu tekstil üretim yönteminin internette uzun süredir gördüğü, takip ettiği ve merak ettiği bir şey olduğunu dile getiren Kısacık, “İnsanların bu konuya ilgisi olsun, olmasın, tufting yöntemi ile alakalı çok ilginç videolar çıkabiliyor. Ablamla birlikte ilk etapta bu süreç üzerine çok fazla iletişim halindeydik. Bunun cihazını sipariş ettik. Türkiye’de maalesef bu cihazı ve detaylı bilgiyi bulamıyorsunuz, bununla alakalı malzeme tedariki de çok zor. Kullanılan birçok malzemeyi kendiniz keşfetmek ve kendi yönteminizi oluşturmak zorundasınız” dedi.

“Hazırlama süreci 23 gün sürüyor”
Tufting yöntemi ile üretilen dekorasyon ürünlerinin yapım aşamalarından bahseden genç iç mimar ve tasarımcı Kısacık, “Eğer tamamen tasarım odaklı bir iş gelecekse ilk etapta bir çizim ve tasarım süreci oluyor, iş eskizlerle başlıyor ve final görüntüyü oluşturmak için ortalama 23 günlük bir süreç gerekiyor. Dokumada kullanılan ‘tufting gun’ denilen bir silah var, bu makine vasıtasıyla 1 ya da 2 gün kadar bir süre içerisinde bu süreç bitiyor, arkasından bu tutkallanıyor. Bir tıraşlama süreci oluyor. Bu işlem de aslında internette birçok videosu olan son derece keyifli olan görüntüyü veriyor. O tıraşlama sürecinden sonra makasla son kalan detaylar yapılıyor” diye anlattı.

Hedefi, biricik ve zamansız ürünler ortaya koymak
Fazla siparişten ziyade sanatını ortaya koymayı hedeflediğini ifade eden Can Kısacık, “Daha sanat ve işin biricik ürün tarafına ilerlemeyi tercih ederim ve isterim. Bu noktada da tercihim çok daha fazla siparişten ziyade daha kendi sanatımı ortaya koyarak finalleyebildiğim daha biricik ürünler üretmek. Bu ürünlerin yerine çok uzun süre yakışmasını sağlamak ve zamansız şeyler yapmak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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