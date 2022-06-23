Eskişehir’e şehit ateşi düştü

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Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un acı haberi, memleketi Eskişehir’deki evine ulaştı.

Diyarbakar’ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka18 Operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildikleri hastanelerde şehit oldu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un şehit haberi memleketi Eskişehir’e ulaştı. Şehidin Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak’taki evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un 3 Kasım tarihinde evlendiği, 6 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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