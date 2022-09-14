Üniversitelilerin 'savaşan insansız hava aracı', TEKNOFEST'te birinci oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitelilerin 'savaşan insansız hava aracı', TEKNOFEST'te birinci oldu

DHA

Üniversitelilerin 'savaşan insansız hava aracı', TEKNOFEST'te birinci oldu


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencilerinden oluşan 'Anatolia Aero Design' takımı, kendi imkanlarıyla ürettikleri insansız hava aracıyla katıldıkları TEKNOFEST'in `Savaşan İHA´ kategorisinde, 220 takımdan finale kalan 22'si arasında birincilik ödülünü kazandı; 'karma simülasyon' kategorisinde ise üçüncü oldu. Takım kaptanı Mustafa Azer, dizaynı ve imalatı üniversite koşullarında baştan sona kendilerinin yaptığını belirtip, "Çok büyük planlama, üretim ve geliştirme süreçlerini kapsıyor. Bunların her birini yaparak başarı elde etmek, bizim için gurur verici" dedi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te, zorluk derecesi ile festivalin en büyük ödülüne sahip olan 'Savaşan İHA Yarışması'nı ESTÜ'den 'Anatolia Aero Design' takımı kazandı. Türkiye'den 20, Endonezya ve Mısır'dan 1'er takım olmak üzere toplam 22 takımın finalde yarıştığı `Savaşan İHA´ kategorisinde 'Anatolia Aero Design' takımı, kendi ürettikleri İHA ile rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 'Anatolia Aero Design' takımı, bu başarısıyla 30 bin liralık ödülün sahibi olurken, 'karma simülasyon' kategorisinde de üçüncülük elde etti. ESTÜ takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
'GURUR VERİCİ'
Takım kaptanı Mustafa Azer, İHA´nın dizaynı ve imalatını üniversite imkanları dahilinde baştan sona kendilerinin yaptığını söyledi. Elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyleyen Azar, "Bu sene de çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. 4 farklı yarışmaya hazırlandık ve 2'sinde derece elde ettik. Biri Baykar Teknoloji'nin düzenlediği 'Savaşan İHA' yarışmasında birincilik, diğeri ise HAVELSAN'ın düzenlediği 'karma simülasyon' yarışmasında üçüncülük elde ettik. Üniversitemizin TEKNOFEST'in paydaşı olduğu bu yılda böyle bir derece elde etmek, bizler için çok keyifli oldu. Çok yoğun bir çalışma döneminin ardından başarılarımızı kağıt üzerine dökebilmek de tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici oldu. İHA´nın dizaynını ve imalatını üniversitemiz imkanları ve koşulları içerisinde baştan sona kendimiz yaptık. Bu süreç çok büyük bir planlama, üretim ve ardından geliştirme süreçlerini kapsıyor. Bunların her birini yaparak sonucunda başarı elde etmek, bizim için ayrıca gurur verici bir şey oldu. Uçağın dizaynını ve üretimini kendimiz yaptık" diye konuştu. 
'20-25 DAKİKA HAVADA KALMA SÜREMİZ VAR' 
Verilen görevleri başarıyla tamamlayarak rakiplerini geride bıraktıklarını belirten takımın kompozit sorumlusu Semih Daban ise 'Savaşan İHA' yarışmasını birincilikle tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ürettikleri İHA´nın 8 aylık Ar-Ge projesi olduğunu anlatan Daban, "Bunu 3 ayını test uçuşlarına harcadık. Kompozit gövdemiz, kompozit destekli kanatlarımız ve kuyruk takımımız var. Bunlar da uzun süreli çalışmalar gerektirdi. Yarışmanın aktif görevlerini 15 uçuşla tamamladık. Bu aslında 5 günde 3'er sortilik uzun bir maratondu bizim için. Rakiplerimizden fazlası ile ileri olduğumuz için görevlerimizi başarı ile tamamladık. Yarışmada aktif olarak 22 takım vardı. Bunlar yarışma için başvuru yapan 220 takımdan finale katılmaya hak kazanan 22'siydi. 20-25 dakikalık havada kalma süremiz var. Bu süre içinde otonom kitlenme, otonom uçuş, otonom iniş-kalkış görevlerini başarı ile yerine getirdik" dedi.
İHA test pilotu Dr. İbrahim Yavuz Dal ise "Yarışmanın otonom kalkış-iniş, otonom uçuş kısımlarını 15 raund'un 15'inde de eksiksiz olarak tamamladık. Yarışmanın ilk 3 raund'unda gidişatımızın iyi olduğunu görerek biz birincilik ödülünün geleceğini hissetmiştik. Bunu hissettiren sadece yarışma anında olanlar değil bir de işin geri planı var. Sezon boyunca uçağın tasarımı, imalatı, yazılım işlerinin görevli ekip tarafından yapılması hepsi bir süreçti. Uçağımız bütün otonom uçuşları gerçekleştirdi. Bu açıdan yaptığımız proje ile gurur duyuyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-09-14 10:44:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak
YEREL HABERLER TOKİ Eskişehir'e 2 bin 499 sosyal konut yapacak
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 ...
Eskişehir´de 1 milyon liralık kablo çalan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 1 milyon liralık kablo çalan 6 şüpheli ...
Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerde enerji ve nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerde enerji ...
Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü yargılanıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne ...
Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Ahilik Haftası kutlamaları törenle ...
Eskişehir Ticaret Odasının yeni hizmeti "Etoavantaj kart" uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Eskişehir Ticaret Odasının yeni hizmeti "Etoavantaj ...
Eskişehir'deki "Şarhöyük" kazılarında geç Frig dönemine ait tabakalara ulaşıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki "Şarhöyük" kazılarında geç Frig ...
Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
YEREL HABERLER Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
Eskişehir'de 7 milyon 15 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 7 milyon 15 bin kaçak makaron ele ...
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli ...
Hippoterapi Türkiye Projesi'nde görev alan ekibe sertifikaları ESOGÜ'de verildi
YEREL HABERLER Hippoterapi Türkiye Projesi'nde görev alan ekibe ...
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları mezunları için tören düzenledi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları ...
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, 222 öğrenci ve velileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, 222 ...
Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ...
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan ...
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesinde düzenlenen festivale katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, ...
Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin ...
Uzmanından çocuklar için yeterli ve düzenli uyku tavsiyesi
YEREL HABERLER Uzmanından çocuklar için yeterli ve düzenli uyku ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.