        Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 ölü

        Eskişehir’de otomobil yayaların arasına daldı: 3 ölü

        Eskişehir'de sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak izini kaybettirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 03:17 Güncelleme: 05.01.2026 - 03:17
        Otomobil yayaların arasına daldı: 3 ölü
        Kaza, saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 2’si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’nın kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

        OTOMOBİL, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

        Kazanın ardından kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün aracı, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemede sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Eskişehir’de kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yayalar Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’nın (21) cenazeleri polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yayaların ölümüne yol açan ve sürücüsünün yol kenarına terk ettiği otomobil ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Polis, kaçan sürücünün kimliği tespit ederek yakalamak için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarında da araştırma başlattı. Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

