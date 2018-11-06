Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'a bıraktı. İlyas ise bu durumu peş peşe infazlar yaparak değerlendirdi. İzzet ise haini bulmak için İlyas'ın kapısını çaldı. İlyas yaptığı infazların bedelini tek başına ödeyeceğinin farkında değil. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı ve 114. son bölüm detayları haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Sen bana onun ismini ver, ben de sana bütün istediğin her şeyi vereyim!"

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

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