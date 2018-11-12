Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı dün akşam saatlerinde yayınlandı! Yayınlanan fragmanda bir çok detay yer alırken, Hızır'ın "Düşmanlarımız eskisi gibi gözümüzün içine bakmıyor, sırtımızdan hançerliyorlar!" sözü dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI! EDHO YENİ FRAGMAN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı dün akşam saatlerinde yayınlandı! Alparslan yolun sonunda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

"Düşmanlarımız eskisi gibi gözümüzün içine bakmıyor, sırtımızdan hançerliyorlar!"

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

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