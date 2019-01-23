Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümüyle uzun bir aranın ardından ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ekranlara gelen son bölümde Alparslan, Foçalılara gözdağı verirken diğer yandan İlyas, kendisine kurulan tuzağa düşüyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara gelen 122. bölümün ardından seyirciler yeni bölüm fragmanını bekliyordu fakat EDHO 123. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığından haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDHO 122. BÖLÜM ÖZETİ

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır.

Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.