Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta neler olacak? Diziden önce merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ise 26 Mart 2019 Salı günü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır'ı kurtarma planı işe yaradı mı? Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır oldu. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber oldu.

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam etti. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçtiler.

Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girdi. Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmedi.