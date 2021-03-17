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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 186. son bölüm...

ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 186. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam Hızır Çakırbeyli’nin aklanmak için içerde verdiği mücadele damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 186. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli’nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan’ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar’ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir’le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak’a talimat verir. Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir’in Tuncay’la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir’in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı’nın intikamı ise ağır olur.

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