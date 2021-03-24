Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. SON BÖLÜM ÖZETİ

İntikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay’a ve İshak’a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders verir. Düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli’nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli’nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

Gözlerinin önünde Behzat Façalı’nın infaz ettiği oğlu Uğur için intikam almaya yemin eden Demir ise abisi İdris’le ters düşme pahasına intikamını almaya niyetlidir. Çıkan savaşta Behzat’ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.



Oğlu Yaman Korkmaz’ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan’a savaş açan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz’ın beklediği haber ise Seko’dan gelir.