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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 192. son bölüm...

ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 192. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam Hızır'ın Tipi'yi boğması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 192. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 193. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 192. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Tuncay’ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan’a 24 saat süre verir. Yapılan görüşmede Tipi’yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi’nin Macit’i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi’yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay’dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli’yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür’ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar’ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli’nin bu hamlesi İlyas’ın evi terk etmesini engelleyemez

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