Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla beklenirken, dizinin yayıncı kuruluşun günlük yayın akışında bulunmaması izleyicilerin araştırmalarına yol açtı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? soruları gündeme geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüne dair detaylar haberlerimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanın yayınlanmamasının yanında yayıncı kuruluş olan ATV'nin bugünkü yayın akışında dizinin bulunmaması, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanmayacağı anlamına geliyor. ATV yayın akışında saat 20.00'da Can Feda isimli yerli sinema yayınlanacak. Saat 22.10'da da aynı sinema filminin tekrarı ekranlarda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili ise yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas'ın öfkesi dinmiyor

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI - 5 ŞUBAT 2019 SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ileTatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Can Feda - Yerli Sinema

22.10 Can Feda - Yerli Sinema

00.20 Bir Zamanlar Çukurova

02.50 Ağlama Anne