Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 110'uncu bölüm final sahnesinde şok bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, EDHO'ya geçtiğimiz sezon yayınlanan 104'üncü bölümde dahil olmuştu. Ziya rolünü canlandıran Hakan Meriçliler, son bölümde EDHO'dan ayrıldı

10.10.2018 - 11:56 | Güncelleme:

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 110'ucu bölümünde, 'Ateş'in ihaneti ortaya çıkarken, 'Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı 'Muzi' ise 'İlyas'a suikast düzenledi. 'Ünal'ın bu savaşı bitirmesini istediği Muzi, Hızır'ın kendisiyle uzlaşması şartını koştu.

EDHO son bölüm final sahnesinde, Muzi ve Hızır arasında hesaplaşma yaşandı. Muzi'ye uzlaşmaya geldiğini söyleyen Hızır'ın tek bir şartı vardı. 'Beni satan kim? Bunu söylersen nasıl istersen öyle anlaşırız' dedi. Muzi, kendisine karşı yapılan planı fark edince, 'Alpaslan'ı yakaladı. Yapılan bu plandan 'Ziya'yı sorumlu tutan Muzi, Ziya'yı tek kurşunla öldürdü. Muzi, aynı anda Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'ye silah doğrulttu. Muzi, Hızır'a 'Önce kardeşin mi, yoksa yeğenin mi?' diye sordu.

HAKAN MERİÇLİLER DİZİDEN AYRILDI

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, EDHO'ya geçtiğimiz sezon yayınlanan 104'üncü bölümde dahil olmuştu. Ziya rolünü canlandıran Hakan Meriçliler, son bölümde EDHO'dan ayrılmış oldu.

 

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