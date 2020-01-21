Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü için dizinin izleyicilerinin merakı arttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2020 yılının ilk haftasından bu yana yayınlanmıyor. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ilk olarak reklam anlaşmalarının yenilenmesi nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizi iki haftadır da Türkiye Kupası maçları nedeniyle yayınlanmıyor. Bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe - HES Kablo Kaysersipor Ziraat Türkiye Kupa maçı ekranlarda olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENI BÖLÜM NE ZAMAN? OKTAY KAYNARCA AÇIKLADI

Oktay Kaynarca resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dizinin yeni bölümünün 28 Ocak 2020 Salı günü yayınlanacağını duyurdu. İşte Kaynarca'nın o açıklaması:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili,

özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; BİLİYORUZ MERAK VE SEVGİYLE HAFTALARDIR BEKLEDİĞİNİZ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’A DÖRT HAFTA ARA VERİLDİ AMA BUNUN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ, TATİL YAPMAK İSTEMEMİZ VS DEĞİL, BİZİM YANİ OYUNCULARININ İNSİYATİFİNDE GERÇEKLEŞEN BİR SÜREÇ DEĞİL, TAMAMEN SEZON ORTASINDA TELEVİZYONLARIN YAYIN POLİTİKALARIYLA İLGİLİ BİR SÜREÇTİR..YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ OLAN 28 OCAK 2020 DE HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL BİR BÖLÜMLE EKRANLARINIZDA OLACAK, ÇOK GÜZEL BİR SEZONU DAHA BERABER PAYLAŞACAĞIZ.. BİZ DE ÖZLEDİK, GÖRÜŞMEK ÜZERE.."

ATV YAYIN AKIŞI - 21 OCAK 2020 SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

22.40 Hercai (tekrar)

01.55 Kara Ekmek (tekrar)