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Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi

03.12.2018 - 16:06 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hafta sonları veya indirim dönemlerinde; alışveriş merkezlerinde, mağazaların içinde veya önünde eşlerini bekleyen erkeklere çokça şahit oluyoruz. Miserable_men (Zavallı Erkekler) isimli bir Instagram hesabı da erkeklerin yaşadığı bu derin yarayı fotoğraflarla takipçileriyle paylaşıyor. İşte eşlerinin alışveriş yapmasını beklerken yorgun düşen erkeklerin gülmekten kırıp geçiren halleri...

  • 1 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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    Hafta sonları veya indirim dönemlerinde; kadınlar alışverişe kendini kaptırmışken erkeklere de alışveriş yapan eşlerini beklemek düşüyor.

     

  • 2 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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    Alışveriş yorgunluğunun üzerine bir de bu bekleme süreleri eklenince ortaya, mağazaların içerisinde uyuyakalan erkeklerin görüntüleri çıkıyor.

     

     

  • 3 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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    İşte beklemekten yorgun erkeklerin gülmekten kırıp geçiren halleri...

  • 4 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 5 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 6 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 7 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 8 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 9 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 10 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 11 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 12 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 13 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 14 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 15 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 16 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 17 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 18 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 19 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 20 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 21 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 22 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 23 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 24 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 25 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 26 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 27 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    27 | 50
  • 28 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    28 | 50
  • 29 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    29 | 50
  • 30 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    30 | 50
  • 31 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 32 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    32 | 50
  • 33 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 34 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 35 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    35 | 50
  • 36 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    36 | 50
  • 37 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
    37 | 50
  • 38 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 39 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 40 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 41 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 42 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 43 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 44 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 45 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 46 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 47 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 48 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 49 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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  • 50 Eşlerinin alışveriş yapmasını bekleyen erkekler gülmekten kırıp geçirdi
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