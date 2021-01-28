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Esnafa kira ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ödemeleri dün itibarıyla başlayan esnaf destek paketine başvuru yapamamış olan vatandaşlar için başvuru süreci tekrar başladı. 1000 TL esnafa kira ve hibe desteği başvuruları mart sonuna kadar devam edecek. İşte, esnafa kira ve hibe desteği başvurularıyla ilgili detaylar haberimizde...

ESNAFA KİRA VE HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

ESNAF DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ESNAFA KİRA YARDIMI YENİ BAŞVURU TARİHLERİ

Son dakika gelişmesiyle esnafa kira yardımı başvuru süresi uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, 31 Mart 2021 saat 23.59’a kadar uzatıldığını şu sözlerle aktardı;



"Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.

ESNAFA KİRA YARDIMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek.

ESNAFLARIN KİRA YARDIMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

ESNAFA 1000 TL YARDIMI KİMLER ALACAK?

Başkan Erdoğan esnafa hibe destek ve kira ödeme müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız." dedi.