Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir esnaf, uyardığı kişi tarafından bıçaklandı.

Esnaf S.A. ile Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki iş yerinin önünde telefonla küfürlü konuştuğu için uyardığı E.G. arasında tartışma çıktı.

ZANLININ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan S.A., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Bıçaklı saldırı ve kovalamaca güvenlik kameralarınca da kaydedildi.