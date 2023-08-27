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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esnaf uyardığı kişi tarafından bıçaklandı

        Küfürlü konuşan kişiyi uyaran esnaf bıçaklandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde telefonla küfürlü konuştuğu için uyardığı kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırı ve kovalamaca güvenlik kameralarınca da kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:21
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        Esnaf uyardığı kişi tarafından bıçaklandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir esnaf, uyardığı kişi tarafından bıçaklandı.

        Esnaf S.A. ile Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki iş yerinin önünde telefonla küfürlü konuştuğu için uyardığı E.G. arasında tartışma çıktı.

        BIÇAKLANDI, SOPAYLA KOVALADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., S.A.'yı bıçakla sırtından yaraladı. Yaralanan S.A., iş yerinden aldığı sopayla E.G.'yi kovaladı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı.

        ZANLININ ARANIYOR

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan S.A., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Bıçaklı saldırı ve kovalamaca güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

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        #Çorum Haberleri
        #Sungurlu
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