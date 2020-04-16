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Salgın nedeniyle kendisini evde karantinaya alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı videolar ile dikkat çekiyor.

Önceki gün Instagram'ın hikaye kısmından, kızını nasıl yetiştirdiğini ve aralarındaki anne-kız ilişkilerinden bahseden Dermancıoğlu, daha sonra "Benim bıyıklarım mı çıkmış, anneliği anlatacağıma babalığı mı konuşacağım acaba? Baba oldum galiba bir kapatıp bakacağım, baba mıyım ya ben?" diyerek espri yaptı.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde de takma bıyık taktığı bir kareyi yayınlamıştı.

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