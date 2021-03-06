"BÖYLE BİR KADIN OLMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Sürpriz aşk hakkında bir televizyon programında yapılan yorumlar Esra Dermancıoğlu'nu kızdırdı. Oyuncu sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Dermancıoğlu, "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar... Diyorlar ki: Şimdi beni de konuşturmayın... Bu kadın adamın tarzı değil. Adama sorarlar: Kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı? Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki: Ya ben seksüel olarak demiyorum... Onun oyunculuğu iyi. Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki: O çok çirkin erkek çok yakışıklı. Mümkün değil." sözleriyle isyan etti.