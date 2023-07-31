Haberler Televizyon Esra Erol'da ne zaman başlıyor? 2023 ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi...

Esra Erol'da ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi... ATV'nin klasik haline gelen ve hafta içi her gün izleyicileri ile buluşan reality show programı Esra Erol'da, 2 Haziran Cuma günü itibariyle sezon finali ile yayınlanmıştı. Her bölümü oldukça ilgi çeken programa dair izleyiciler; Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 17:20 Güncelleme: 31.07.2023 - 17:20 facebook

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31 Ağustos 2015 tarihinde yayın hayatına başlayan ve yaklaşık 8 sezondur hafta içi her gün ATV'de izleyisiyle buluşan Esra Erol'da, geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. Yaz mevsiminin son günlerine yaklaştığımız günler itibariyle izleyiciler, yeni sezon tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İşte, Esra Erol'da yeni sezon tarihi ile ilgili ilk bilgiler...

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ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLIYOR? Hafta içi her gün 16.00-19.00 arası ekranlara gelen Esra Erol'da, 2023-2024 yeni sezonunda yine ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. Programın Eylül ayında, okulların açıldığı hafta başlaması bekleniyor.

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İzdivaç programı ile adını duyuran Esra Erol, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmiş ve önemli bir televizyon figürü haline gelmişti.

Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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