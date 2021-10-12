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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! Son dakika: Esra'nın katili kim? Kocası kaçırıldı mı? - VİDEO
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Esra'nın katili kim? Kocası kaçırıldı mı?

İstanbul Avcılar'da, evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın (38) cenazesi toprağa verildi. Yıldız'ın cenaze namazından sonra tabutu kadınlar tarafından omuza alınarak taşındı. Öte yandan kocası Nurettin Yıldız´ın ise aracı yakıldı. Araçta bulunan kan izinin Esra Yıldız´a ait olmadığı belirlendi. Polis kayıp olan Nurettin Yıldız öldürüldü mü yoksa kaçtı mı sorusuna cevap arıyor

VAHŞET! Son dakika: Esra'nın katili kim? Kocası kaçırıldı mı? - VİDEO
Esra'nın katili kim? Kocası kaçırıldı mı?
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DHA

İstanbul Avcılar'daki, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Sevgi Sokak'ta bulunan binanın birinci katında önceki gece, komşularının ifadesine göre kadının bağırma sesleri geldi. Komşuları bu sesin, Nurettin Yıldız ile eşi Esra Yıldız (38) arasındaki kavgadan kaynaklandığını düşündü.

ARAÇTA KAN İZLERİNE RASTLANDI

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra iki kişi koşarak binadan uzaklaştı. Saat 03.00 sıralarında Esenyurt'taki Haramidere Kavşağı'nda Nurettin Yıldız'a ait otomobil yanmaya başlarken görüldü. Sevk edilen itfaiye, otomobildeki yangını söndürdü. Yapılan incelemede otomobil sahibi bulunmazken araçta kan izlerine rastlandı.

ESRA YILDIZ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek Nurettin Yıldız'ın oturduğu eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrılarak içeri girildi. Ekipler, Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İKİ KİŞİ BİNADAN ÇIKARKEN KAMERAYA YANSIDI

Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Esra Yıldız'ı kim veya kimlerin öldürdüğünü tespit etmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde biri kapüşonlu, diğeri şapkalı iki kişinin binadan hızla ayrıldığı görüldü.

ÇİFTİN OTELİ VE EVİNDE İNCELEME YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çifte ait Taksim'deki otel ve evin çevresinde incelemelerini bugün de sürdürdü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından eşi ile birlikte Taksim'de otel işleten Avcılar'da özel anaokulu bulunan Esra Yıldız için bugün saat 12.30'da Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra Erhan Erol'un, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli, Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın da katıldığı törende kızının fotoğraf ve tabutuna sarılan anne Yasemin Dallı, kızının korkunç durumda olduğu için yüzünün bile kendisine gösterilmediğini belirtirken, "Yavrum seni güler yüzünle hatırlayacağım. Kanının yerde kalmamasını istiyorum" dedi.

CİNAYETİN AYDINLATILACAĞINI SÖYLEDİ

Ölen kadının yakınları da kadın cinayetlerine artık son verilmesi için gerekenin yapılmasını istedi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, acılı anneyi teselli etmeye çalışırken, polisin tüm imkanlarını seferler ettiğini, cinayetin aydınlatılacağını söyledi.

CENAZEYİ KADINLAR OMUZLADI

Kılınan cenaze namazının ardından Esra Yıldız'ın tabutunu anne Yasemin Dallı ve diğer kadınlar omuzlarına alarak cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlar cenaze aracına konulan tabutun arkasından yaklaşık 500 metre yürüdü. Cenaze, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAYIP OTELCİ KAÇTI MI KAÇIRILDI MI?

Öte yandan Esenyurt´ta içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetle ilgili detaylar da kafa karıştırdı. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış halde bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih´te otel sahibi olan Nuri (Nurettin) Yıldız olduğu belirlendi.

KAPI İÇERİDEN AÇILMIŞ

Polis, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız´ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız´ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız´ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.

KOCASI ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI

Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız´ın karısını öldürdükten sonra aracını yakıp kaçmış olabileceği ya da katil veya katillerin Esra Yıldız´ı öldürdükten sonra Nuri Yıldız´ı da öldürüp, delilleri yok etmek için de aracı ateşe vermiş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

ARAÇTAKİ KAN KİME AİT?

Yanmış olan araçta bulunan kan izlerinden alınan numuneler ise incelenmek üzere Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü´ne gönderildi. İlk incelemede kan örneklerinin, öldürülen Esra Yıldız´ın kanıyla uyuşmadığı belirlendi.

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