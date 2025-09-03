Esra Yıldız Kahraman: Hedefimiz dünya şampiyonu olmak

Kadın milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız, İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Liverpool kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, hazırlıkları ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, hazırlıklarını disiplinli şekilde sürdüğünü belirterek, "Biz zaten dünya şampiyonu bir takımız ve hedeflerimiz her zaman yüksek. Aylardır kamptayız ve yine şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, aramızda olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu sporcular da bulunuyor. Umarım bu şampiyonada da elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarız." ifadelerini kullandı.

Kendi antrenman sürecine değinen Hatice, "Antrenörüm babam. Onunla birlikte hem milli takım kamplarında hem de bireysel olarak disiplinli şekilde çalışıyoruz. Hocalarımızla uyum içindeyiz, her şey çok güzel gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hatice Akbaş, geçmişte mücadele ettiği kentlerden en unutamadığının Paris olduğunu aktaran, "Paris benim için çok özel bir şehir. Orada final oynamıştım, Olimpiyatlar nedeniyle de anlamı büyük. Şimdi Liverpool için de çok heyecanlıyım." diye konuştu.