Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Boks Esra Yıldız Kahraman: Hedefimiz dünya şampiyonu olmak - Diğer Haberleri

        Esra Yıldız Kahraman: Hedefimiz dünya şampiyonu olmak

        Kadın milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız, İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadın milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız, İngiltere'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

        Liverpool kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, hazırlıkları ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş, hazırlıklarını disiplinli şekilde sürdüğünü belirterek, "Biz zaten dünya şampiyonu bir takımız ve hedeflerimiz her zaman yüksek. Aylardır kamptayız ve yine şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var, aramızda olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu sporcular da bulunuyor. Umarım bu şampiyonada da elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kendi antrenman sürecine değinen Hatice, "Antrenörüm babam. Onunla birlikte hem milli takım kamplarında hem de bireysel olarak disiplinli şekilde çalışıyoruz. Hocalarımızla uyum içindeyiz, her şey çok güzel gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Hatice Akbaş, geçmişte mücadele ettiği kentlerden en unutamadığının Paris olduğunu aktaran, "Paris benim için çok özel bir şehir. Orada final oynamıştım, Olimpiyatlar nedeniyle de anlamı büyük. Şimdi Liverpool için de çok heyecanlıyım." diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

        Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra Yıldız Kahraman ise şampiyona öncesi kamp döneminin verimli geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Dünya Şampiyonası öncesinde yoğun ve tempolu bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yorucu ama bir o kadar da verimli bir kamp oluyor. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli takımda atmosfer gayet güzel, takım ruhumuz yüksek. Hem bireysel hem de takım halinde kendimizi kanıtlamak istiyoruz. İnşallah ülkemize güzel başarılarla dönmek nasip olur."

        Esra, Liverpool'a ilk kez gideceğini belirterek, "İngiltere'ye daha önce gitmiştim ve çok beğenmiştim. Bu kez Liverpool'a ilk defa gideceğim. Oradan bir Liverpool forması almak istiyorum. Tabii ki en büyük dileğim hem şampiyonluk hem de o formayla ülkeme dönmek." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"