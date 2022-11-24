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Eşref Kolçak'ın aracını komşuları kurtardı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2019'da hayatını kaybeden merhum Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları öne sürülen üç zanlı tutuklandı

Eşref Kolçak'ın aracını komşuları kurtardı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM / AA

Gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da yaşamını yitiren Eşref Kolçak'ın evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı otomobilini çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobil ise oyuncunun ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

2019'DA HAYATINI KAYBETTİ

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Eşref Kolçak, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Usta oyuncu, 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

"BENİM DE MEZARIM ORADA" DEMİŞTİ

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından merhum eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırmıştı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Sağlığında verdiği bir röportajında, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilmişti.

Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilmişti.

"ÇALIŞARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

Öte yandan usta oyuncu Eşref Kolçak, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olmuştu. Mesleğine olan aşkını anlatan Eşref Kolçak, “Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum” demişti.

Fotoğraflar: AA, İHA

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