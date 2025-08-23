Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Estergon Kalesi nerede? Estergon Kalesi hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Macaristan'ın tarihi simgelerinden biri olan Estergon Kalesi, günümüzde birçok kişi tarafından internet ortamında yoğun şekilde aratılır. Tuna Nehri kıyısında yer alan konumuyla büyük bir cazibe merkezi olmuş durumdadır. Bu yönüyle hem tarih meraklıları hem de turistler için cazibe merkezi oluşturan bir yeri vardır. Peki Estergon Kalesi nerede? Tam konumu neresi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 16:25 Güncelleme: 23.08.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Estergon Kalesi nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Estergon Kalesi, Orta Avrupa tarihinin önemli yapılarından biri olma bayrağına sahiptir. Macaristan’ın kuzeybatısında, Slovakya sınırına yakın bir konumu vardır. Tuna Nehri’ni kontrol eden stratejik bir nokta üzerine inşa edilmesiyle öne çıkar. Orta Çağ’dan günümüze kadar korunmuş mimariye sahiptir. İşte detaylar…

        ESTERGON KALESİ NEREDE?

        Estergon Kalesi nerede? Söz konusu kale, Macaristan’ın kuzeybatı kesiminde konumlandığı bilgisi vardır. Tuna Nehri’nin kıyısında, Bratislava’ya ve Slovakya sınırına yakın stratejik bir noktada konumlanır. Kale, tarih boyunca önemli askeri ve idari işlevler görmüştür ve bu açıdan günümüzde bile hâlâ yapısını korur.

        REKLAM

        ESTERGON KALESİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Peki Estergon Kalesi hangi şehirde? Esztergom şehrinde yer alır. Esztergom, Macaristan’ın tarihi başkentlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca söz konusu tarihi kaleye ev sahipliği yapması nedeniyle de şehrin turistik cazibesini artırma özelliği vardır. Şehir merkezine oldukça yakın konumda bulunur. Ziyaretçilerin yürüyerek ya da araçla ulaşabileceği bir noktada yer almasıyla öne çıkar.

        ESTERGON KALESİ HANGİ İLDE?

        Cevabı en sık merak edilen sorulardan bir diğeri de Estergon Kalesi hangi ilde şeklindedir. İlgili tarihi kale, Komárom-Esztergom ilinde konumlanmasıyla öne çıkar. Bu il, Macaristan’ın kuzeybatısında yer alır. Çeşitli anlamda tarih ve kültürel açıdan önemlidir. Estergon Kalesi, ilin tarihi değerleri arasında öne çıkan önemli bir yapıdır. İnşasının önünden yıllar geçmesine rağmen hâlâ ruhunu üzerinde muhafaza eder.

        REKLAM

        ESTERGON KALESİ HANGİ BÖLGEDE?

        Estergon Kalesi hangi bölgede? Macaristan’ın Kuzeybatı Bölgesi’nde konumlanır. Bu bölge, tarih süresince Avrupa’nın merkezi konumunda olmuştur. Nitekim savaşlar ve diplomatik olaylar nedeniyle stratejik öneme sahip olmuştur. Bu konumuna bakıldığında kalenin savunma ve yönetim açısından kritik olduğunu söylemek mümkündür.

        ESTERGON KALESİ KONUMU NEDİR?

        Estergon Kalesi konumu nedir? Tuna Nehri kuzey kıyısında yer alan bu kalenin kent merkezine uzaklığı da merak konusudur. Estergon, şehrin merkezine yaklaşık 1 km uzaklıkta yer alır. Yüksek bir tepe üzerine inşa edilmesiyle doğrudan dikkat çeker. Çevresindeki arazinin kontrolünü sağlamanın yanı sıra potansiyel düşman saldırılarına karşı koruma amacıyla yapılmıştır. Günümüzde ise ziyaretçiler, daha çok kalenin burçlarından Tuna Nehri ve çevresindeki manzarayı izlemeye gelir.

        ESTERGON KALESİ HAKKINDA BİLGİLER

        • Estergon Kalesi, Orta Çağ’da inşa edilmiştir.
        • Macaristan Krallığı’na ait dini ve siyasi merkezi olarak kullanılmıştır.
        • Tarih sahnesinde bu kale birçok kuşatma görmüştür.
        • Gotik ve Rönesans mimari unsurlarını bir arada barındıran özelliği vardır.
        • Kalenin içerisinde bir müze ve katedral mevcuttur.
        • Söz konusu kale, Macaristan’ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olma bayrağı taşır.
        • Avrupa’nın tarihi yapıları arasında oldukça değerlidir.
        • Kalenin çevresinde yürüyüş yolları ve seyir noktaları mevcuttur.
        • Yakınından Tuna Nehri oldukça güzel görünür.
        • Yaz festivalleri ve tarih turları kaleyi daha çekici yapar ve bu amaçla gelen birçok ziyaretçi vardır.
        • Yerli ve yabancı turistler için eğitim ve turizm amaçlı bir ziyaret alanı olma özelliğine sahiptir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Hakem Kurulu zam için toplandı
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Gazze'de 114'ü çocuk 281 ölüm! Kıtlık ile soykırım!
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Beşiktaş'ta Deniz Gül sesleri
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 