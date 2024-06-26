Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye geliyor | Dış Haberler

        Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye geliyor

        Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Estonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ankara'ya geliyor.

        Yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

        Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ESTONYA
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!