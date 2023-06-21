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Haberler Dünya Estonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Estonya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Estonya nerede, hangi kıtada yer alır? Estonya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

Anakarada yer alan topraktan ve sayısı 2 binin üzerindeki adadan meydana gelen bir ülke olan Estonya; 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığını kazanmış olduğu 20 Ağustos tarihini aynı zamanda Estonya Ulusal Bayramı olarak da kullanan Estonya, 2004 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne de üyedir. Yaşam kalitesi açısından dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında da yer alan Estonya’nın başkenti neresidir? Estonya hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Estonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Estonya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Parlamenter demokrasi ile yönetilen ve hükümetin başında başbakan olan Estonya’daki seçimler ise internet oylaması üzerinden gerçekleştirilmektedir. Baltık Denizi’nde yer alan en büyük limanlardan birine de sahip olan Estonya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Estonya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Estonya Nerede?

Estonya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa olacaktır. Kuzey Avrupa coğrafyasında bulunan ve Baltık Devletleri olarak adlandırılan ülkelerden bir tanesi olan Estonya’nın kuzeyinde Finlandiya Körfezi, güneyinde Letonya, batısında Baltık Denizi ve doğusunda ise Rusya yer almaktadır. Sahip olduğu anakara dışında yaklaşık 2 bin kadar adadan meydana gelen Estonya, aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olarak bilinmektedir.

2004 yılında hem NATO’ya hem de Avrupa Birliği’ne üye olan Estonya; yapılan birtakım araştırmalarda, Avrupa’nın en temiz ikinci, yaşam kalitesi açısında ise en huzurlu dokuzuncu ülkesi olarak dikkat çekmektedir.

Estonya Başkenti

Estonya’nın başkenti Tallinn’dir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsız Estonya’nın başkenti olarak ilan edilen Tallinn, ülkenin kuzeyinde yer almaktadır. Estonya’nın en önemli finans, ticaret ve kültür merkezi olarak ön plana çıkan Tallinn, aynı zamanda birçok uluslararası şirketin temelinin atıldığı şehir olarak da dikkat çekmektedir.

Yüzyıllara dayanan tarihinde olduğu gibi 2. Dünya Savaşı esnasında da ağır bir bombardıman altında kalan Tallinn’in tarihi kent bölümü ayakta kalmayı başarmış ve şehir sahip olduğu bu kültürel yapısı sebebiyle UNESCO’nun Dünya Mirasları listesine eklenmiştir.

Estonya Nüfusu

2023 verilerine göre Estonya’nın nüfusu 1 milyon 320 bin 884 kişiden meydana gelmektedir. Nüfusunun yaklaşık olarak %70’i o coğrafyanın yerel unsuru olan Eston’lardan meydana gelen Estonya’da SSCB’nin dağılmasının ardından ülkeye göç etmiş olan Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Ruslar da yer almaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak %40’ı ise başkent Tallinn’de yaşamaktadır.

Mezhepsel kökler açısından Estonya nüfusunun yaklaşık olarak %80’i Protestanlıkla tarif edilmiş olsa da yapılan araştırmalara göre günümüzde Estonya nüfusunu %75’i herhangi bir dini inanca mensup değildir. Sahip olduğu bu oranla Estonya; Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler arasında en yüksek ateizm oranına sahiptir.

Estonya Para Birimi

2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Estonya, 2011 yılında Avrupa Birliği üyelerinin katıldığı Ekonomik ve Parasal Birliğe katılarak Euro kullanmaya başlamıştır. 1991 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Estonya’nın Euro’ya geçmeden önce kullandığı resmi para birimi ise Eston kronudur.

Estonya Bayrağı Anlamı

Tarihte ilk kez 1922 yılında kullanılan, 1940 Sovyet işgali ile yasaklanan ancak 1991 yılında Estonya bağımsızlığını kazanınca tekrar kullanılmaya başlanan Estonya bayrağı; mavi, siyah ve beyaz renkten oluşturulmuş üç yatay çizgiden meydana gelmektedir. Estonya’nın resmi bayrağında bulunan mavi renk gökyüzünü, siyah renk ülkenin sahip olduğu toprakları ve ormanları, beyaz renk ise karı ve beyaz geceleri temsil etmektedir.

Estonya Şehirleri

Kuzey Avrupa’da yer alan bir Baltık ülkesi olan Estonya’da toplam 30 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Tallinn
  • Narva
  • Parnu
  • Tartu

Estonya Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Estonya arasında herhangi bir saat farkı bulunmamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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