Ermenistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Ermenistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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2018’den bu yana parlamenter sistemle yönetilmekte olan Ermenistan’da, cumhurbaşkanı üstlendiği temsili görevler ile devletin başında bulunmaktadır. Peki, Ermenistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Ermenistan bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Ermenistan Nerede?

Ermenistan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya Kıtası olacaktır. Asya’nın batısında yer alan Güney Kafkasya Bölgesi’nde varlığını sürdüren Ermenistan; kuzeyinde Gürcistan, batısında Türkiye, doğusunda Azerbaycan, güneyinde ise İran ve Nahcivan ile komşudur. Oldukça dağlık arazilerle çevrili olduğu bilinen ve denizden yaklaşık yüksekliği 1800 metre olan Ermenistan’ın herhangi bir denizle bağlantısı bulunmamaktadır.

Ermenistan Başkenti

Ermenistan’ın başkenti Erivan’dır. Başkent olmasının yanı sıra Ermenistan’ın en kalabalık şehri olarak da öne çıkan Erivan; Ermenistan’ın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi olan turizm sektörünün de merkez kentidir. Erivan; Sovyetler Birliği döneminden kalan mimari eserleri, restoranları, gece kulüpleri ile her yıl bir önceki yıla oranla daha fazla turist çekmektedir.

223 kilometrekarelik bir alan üzerine konulmuş olan başkent Erivan, aynı zamanda Ermenistan nüfusunun yaklaşık %40’ına ev sahipliği yapmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren Ermenistan ekonomisinin gelişmesinden, başkent Erivan da payına düşeni almış ve bu kent ülkenin kültür, spor, endüstri merkezi halime gelmiştir.

Ermenistan Nüfusu

2023 verilerine göre Ermenistan’ın nüfusu 2 milyon 772 bin 952 kişiden meydana gelmektedir. Dışarı vermiş olduğu göç sebebiyle 2014 yılından bu yana nüfusu azalmakta olan Ermenistan’da %98 oranında Ermeni nüfus, %1.2 Ezidiler, %0.4 oranında ise Ruslar yaşamaktadırlar. Kilometrekare başına 109 kişinin düştüğü Ermenistan’da nüfusun %65’i kentlerde geriye kalan %35’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

Ermenistan nüfusunun yaklaşık %95’i Hristiyan’dır ve Ermeni Apostolik Kilisesi mensubudur. Bunun dışında çok az olmakla beraber, nüfus içinde Hristiyanlığın diğer mezhepleri arasında yer alan Katoliklik ve Ortodoksluğa rastlamak da mümkündür.

Ermenistan Para Birimi

Ermenistan’da kullanılan milli para birimi Ermeni dramıdır. Yunanca drahmi kelimesinden gelen ve Ermenicede para demek olan Ermeni dramı ilk kez 22 Kasım 1993 tarihinde basılmıştır. 1991 yılında bir halk oylaması yaparak Sovyetler Birliği’nden ayrılma kararı alan ve bağımsız bir devlet olan Ermenistan, 27 Mart 1993 tarihinden kendi merkez bankasını kurmuş ve bu banka da 22 Kasım 1993 tarihinde ilk Ermeni dramını basarak tedavüle sokmuştur.

Ermenistan Bayrağının Anlamı

Ermenistan’ın resmi bayrağı; kırmızı, mavi ve turuncu renklerine ve üç eşit genişliğe sahip olan yatay şeritten meydana gelmektedir. Ermenistan anayasasında yazan maddeye göre; bayrakta yer alan kırmızı renk Ermenilerin hayatta kalma mücadelelerini ve Hristiyanlığın korunmasını, mavi renk; tüm Ermeni halkının gökyüzü mavisi altında barış içinde yaşamasını, turuncu renk ise Ermenistan halkının çalışkanlığını temsil etmektedir.

Ermenistan Şehirleri

Ermenistan; 11 farklı bölge ve 49 ayrı şehirden meydana gelmektedir. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Erivan

Kapan

Gümrü

Armavir

Gavar

Artaşat

Hrazdan

Vanadzor

Ermenistan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Ermenistan arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye, Ermenistan’dan 1 saat geridedir.

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