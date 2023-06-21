Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ermenistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Ermenistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
ABONE OL

Ermenistan nerede, hangi kıtada yer alır? Ermenistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

21 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Ermenistan, ülke ekonomisi çoğunlukla tarım ve sanayiye dayanan bir Güney Kafkasya devletidir. Sahip olduğu toprakların büyük bir kısmı dağlık arazilerden meydana gelen ve bu iklime uygun düşen bir karasal iklime sahip olan Ermenistan; altın, çinko ve kurşun madenleri açısından ise oldukça zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Ermenistan başkenti neresidir? Ermenistan hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Ermenistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Ermenistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

2018’den bu yana parlamenter sistemle yönetilmekte olan Ermenistan’da, cumhurbaşkanı üstlendiği temsili görevler ile devletin başında bulunmaktadır. Peki, Ermenistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Ermenistan bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Ermenistan Nerede?

Ermenistan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya Kıtası olacaktır. Asya’nın batısında yer alan Güney Kafkasya Bölgesi’nde varlığını sürdüren Ermenistan; kuzeyinde Gürcistan, batısında Türkiye, doğusunda Azerbaycan, güneyinde ise İran ve Nahcivan ile komşudur. Oldukça dağlık arazilerle çevrili olduğu bilinen ve denizden yaklaşık yüksekliği 1800 metre olan Ermenistan’ın herhangi bir denizle bağlantısı bulunmamaktadır.

Ermenistan Başkenti

Ermenistan’ın başkenti Erivan’dır. Başkent olmasının yanı sıra Ermenistan’ın en kalabalık şehri olarak da öne çıkan Erivan; Ermenistan’ın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi olan turizm sektörünün de merkez kentidir. Erivan; Sovyetler Birliği döneminden kalan mimari eserleri, restoranları, gece kulüpleri ile her yıl bir önceki yıla oranla daha fazla turist çekmektedir.

223 kilometrekarelik bir alan üzerine konulmuş olan başkent Erivan, aynı zamanda Ermenistan nüfusunun yaklaşık %40’ına ev sahipliği yapmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren Ermenistan ekonomisinin gelişmesinden, başkent Erivan da payına düşeni almış ve bu kent ülkenin kültür, spor, endüstri merkezi halime gelmiştir.

Ermenistan Nüfusu

2023 verilerine göre Ermenistan’ın nüfusu 2 milyon 772 bin 952 kişiden meydana gelmektedir. Dışarı vermiş olduğu göç sebebiyle 2014 yılından bu yana nüfusu azalmakta olan Ermenistan’da %98 oranında Ermeni nüfus, %1.2 Ezidiler, %0.4 oranında ise Ruslar yaşamaktadırlar. Kilometrekare başına 109 kişinin düştüğü Ermenistan’da nüfusun %65’i kentlerde geriye kalan %35’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

Ermenistan nüfusunun yaklaşık %95’i Hristiyan’dır ve Ermeni Apostolik Kilisesi mensubudur. Bunun dışında çok az olmakla beraber, nüfus içinde Hristiyanlığın diğer mezhepleri arasında yer alan Katoliklik ve Ortodoksluğa rastlamak da mümkündür.

Ermenistan Para Birimi

Ermenistan’da kullanılan milli para birimi Ermeni dramıdır. Yunanca drahmi kelimesinden gelen ve Ermenicede para demek olan Ermeni dramı ilk kez 22 Kasım 1993 tarihinde basılmıştır. 1991 yılında bir halk oylaması yaparak Sovyetler Birliği’nden ayrılma kararı alan ve bağımsız bir devlet olan Ermenistan, 27 Mart 1993 tarihinden kendi merkez bankasını kurmuş ve bu banka da 22 Kasım 1993 tarihinde ilk Ermeni dramını basarak tedavüle sokmuştur.

Ermenistan Bayrağının Anlamı

Ermenistan’ın resmi bayrağı; kırmızı, mavi ve turuncu renklerine ve üç eşit genişliğe sahip olan yatay şeritten meydana gelmektedir. Ermenistan anayasasında yazan maddeye göre; bayrakta yer alan kırmızı renk Ermenilerin hayatta kalma mücadelelerini ve Hristiyanlığın korunmasını, mavi renk; tüm Ermeni halkının gökyüzü mavisi altında barış içinde yaşamasını, turuncu renk ise Ermenistan halkının çalışkanlığını temsil etmektedir.

Ermenistan Şehirleri

Ermenistan; 11 farklı bölge ve 49 ayrı şehirden meydana gelmektedir. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Erivan
  • Kapan
  • Gümrü
  • Armavir
  • Gavar
  • Artaşat
  • Hrazdan
  • Vanadzor

Ermenistan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Ermenistan arasında 1 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye, Ermenistan’dan 1 saat geridedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Titanic turistlerini kurtarmak için zamana karşı yarış: Son paylaşımı ortaya çıktı
DÜNYA Titanic turistinin son paylaşımı ortaya çıktı
Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
DÜNYA Bakan Fidan ve Blinken Londra'da görüştü
WhatsApp'a gelen yeni özellikler belli oldu! Canlı destek alabileceksiniz!
DÜNYA İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler!
Suriye konulu 20’nci Astana toplantısı sona erdi
DÜNYA Suriye konulu 20'nci Astana toplantısı sona erdi
Finlandiya'da başbakanlığı devreden Sanna Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
DÜNYA Marin: Özel hayatımı artık konuşmayın
ABD polisinden hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
DÜNYA ABD'de hapishanedeki siyahi tutukluya şiddet
Polonyalı kadın ölü bulunmuştu: Yunanistan'daki korkunç cinayette yeni detaylar
DÜNYA Yunan adasındaki cinayette yeni detaylar
Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!
DÜNYA Yanardağ faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ...
ABD Başkanı Biden'dan Çin Devlet Başkanı Jinping'e 'diktatör' yakıştırması
DÜNYA Biden'dan Jinping'e 'diktatör' yakıştırması
Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası: Frontex facia öncesi görüntüleri yayınladı
DÜNYA Göçmen faciasında yeni görüntüler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.