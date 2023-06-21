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Haberler Dünya Danimarka Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Danimarka Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Danimarka nerede, hangi kıtada yer alır? Danimarka başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

İrili ufaklı yüzlerce ada ile çevrili bir İskandinav ülkesi olan Danimarka ya da resmi ismiyle Danimarka Krallığı; 1849 tarihinden itibaren anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Topraklarının büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerine yer alan Danimarka; iklim olarak da oldukça stabil ve ılıman bir iklime sahiptir. 1945 yılından itibaren BM, 1949 yılından itibaren NATO ve 1973 tarihinden itibaren de Avrupa Birliği üyesi olan Danimarka başkenti neresidir? Danimarka hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Danimarka Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Danimarka Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Doğal kaynaklar açısından oldukça fakir bir ülke olmasıyla da bilinen Danimarka; hayvancılık alanında dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Halkının yaklaşık %16’sının tarım alanında çalıştığı Danimarka nüfusu kaçtır? Danimarka para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Danimarka Nerede?

Danimarka hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa olacaktır. Coğrafi açıdan Kuzey Avrupa olarak isimlendirilen bölgede yer alan bir İskandinavya ülkesi olan Danimarka’nın güneyinde Almanya, doğusunda İsveç ve Baltık Denizi, batısında ise Kuzey Denizi yer almaktadır. Sahip olduğu kara parçalarının büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerinde yer alan Danimarka; Faroe Adaları ve Grönland’ı da bünyesinde barındırmaktadır.

Danimarka Başkenti

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dır. Danimarka’nın sahip olduğu adaların en büyüğü olması ile öne çıkan Sjaelland adası üzerinde bulunan Kopenhag, 15. yüzyıldan itibaren Danimarka’nın başkentidir. Danca’da tacirlerin limanı anlamına gelen Kopenhag, Danimarka’nın siyasal merkezi olmasının yanında aynı zamanda kültürel ve ticaret merkezi olarak da öne çıkmaktadır.

İskandinavya coğrafyasının en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Kopenhag’ın 2023 yılı itibariyle nüfusu 1 milyon 116 bindir. Aynı zamanda Kopenhag sahip olduğu bu nüfusla, Danimarka’nın en kalabalık şehridir.

Danimarka Nüfusu

2023 verilerine göre Danimarka’nın nüfusu 5 milyon 797 bin 446 kişiden meydana gelmektedir. Nüfusunun yaklaşık %90’ı Dan’lardan meydana gelen Danimarka’da nüfusun geri kalanını ise göçmenler ve çevre ülkelerin vatandaşlarından oluşmaktadır. Yaklaşık olarak kilometrekareye 120 kişinin düştüğü Danimarka’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer ise başkent Kopenhag’ın da üzerinde bulunduğu Sjaelland adasıdır.

Danimarka nüfusunun yaklaşık %79’u Hristiyanlığın Lutheryan mezhebine mensuptur ve nüfusun yaklaşık %4’ünü oluşturan Müslümanlar ise ülkenin ikinci büyük dini topluluğunu meydana getirmektedirler.

Danimarka Para Birimi

Danimarka’nın resmi para birimi Danimarka kronudur. Danimarka, 1979 senesinden itibaren bir Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, Euro’ya geçmemiş ve kendi para birimini kullanmaya devam etmiştir. 2000 yılında Danimarka’da yapılan bir halk oylamasında Euro’ya geçilip geçilmemesi oylanmış ve halkın büyük çoğunluğu geçilmemesi yönünden karar alınca, Danimarka da kendi para birimini kullanmaya devam etmiştir.

Danimarka Bayrağının Anlamı

İlk kez 1219 yılında kullanılmış olması sebebiyle dünyanın en eski ulusal bayraklarından bir tanesi olarak kabul edilen Danimarka bayrağı, kırmızı ve beyaz renklerden meydana gelmektedir. Kırmızı bir yüzey üzerinde beyaz renkten yapılmış bir haç bulunan Danimarka bayrağında; kırmızı renk savaşlar esnasında hayatını kaybedenleri beyaz haç ise Hristiyanlık dinini temsil etmektedir. İlk kez 1219 yılında hazırlanan Danimarka bayrağının ilk kez resmi bayrak olarak kullanıldığı tarih ise 1748’dir.

Danimarka Şehirleri

İrili ufaklı 443 adadan meydana gelen Danimarka’da, 98 belediye tarafından yönetilen 98 şehir bulunmaktadır. Danimarka’nın diğerlerine nazaran daha büyük olan ve öne çıkan şehirleri ise şu şekildedir:

  • Kopenhag
  • Horsens
  • Kolding
  • Aalborg
  • Roskilde
  • Odense
  • Aarhus
  • Espjerg
  • Randers

Danimarka Türkiye Saat Farkı

Danimarka ile Türkiye saati arasında bir saat fark bulunmaktadır ve Türkiye saati Danimarka yerel saatinden 1 saat ileridir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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