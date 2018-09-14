Estudiantes - Atletico Aldosivi rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Estudiantes, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Atletico Aldosivi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. 4 puanlı Estudiantes 17. sırada bulunuyor, Atletico Aldosivi 6 puana sahip ve 12. sırada. Estudiantes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Aldosivi, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 275. İddaa'da Estudiantes kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Atletico Aldosivi kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Estudiantes son haftadaki Atletico Aldosivi müsabasında 5-2 kazandı.

Atletico Aldosivi ise Estudiantes karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Estudiantes, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Atletico Aldosivi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Aldosivi, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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