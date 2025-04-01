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        Haberler Gündem Güncel Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, hayatını kaybetti

        Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:42
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        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, hayatını kaybetti
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        Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Talip B'nin (75) kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.

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