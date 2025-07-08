Eti Maden İşletmeleri, 469 daimi işçi alımı kapsamında süreci resmen başlattı. Tamamı proses işçisi pozisyonunda istihdam edilecek adayların, başvurularını 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru şartları arasında; elektrik, makine, kimya, iklimlendirme, lojistik, harita ve benzeri teknik bölümlerden mezun olma kriteri öne çıkıyor. Adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmeleri ve gerekli nitelikleri taşıdıklarından emin olmaları büyük önem taşıyor. İşte merak edilen detaylar ve başvuruya dair tüm bilgiler...