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Haberlerİş-Yaşam

Etiler Gıda sermaye artırımına gidiyor

Etiler Marmaris markasının sahibi olan Etiler Gıda, 12 milyon 352 bin 370 lira olan mevcut sermayesini yüzde 175 oranında artırarak 34 milyon TL’ye çıkartma kararı aldı. Sermaye artırımı bedelli yöntemiyle ve tamamı nakden karşılanarak yapılacak

etiler marmaris

Türkiye’de hızlı yiyecek (fast food) sektörünün en eski markalarından olan, Etiler Marmaris markasının sahibi Etiler Marmaris’in sermayesinin 12 milyon 352 bin 370 TL’den, 34 milyon liraya çıkartılması kararlaştırıldı.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada: Şirketin finansal borçlarının ödenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi ile yeni şube açılışları için ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ihtiyacının yönetim kurulunda değerlendirildiği belirtilerek, şu cümlelere verildi:

1.Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %175,25 oranında 21.647.630 Türk Lirası artırılarak 34.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
3. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı pay, (B) grubu halka açık pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine,
4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
6. İşbu kararımız kapsamında T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

GEÇEN YIL MART AYINDA DA ARTIRMIŞTI

Firmadan yapılan açıklamaya göre Etiler Marmaris, 2018 yılının Mart ayında, altyapısını sağlıklı bir şekilde geliştirerek bayilerine en uygun koşulları, lezzet severler müşterilerine ise günümüz standartlarının üzerinde bir toplam kaliteyi sunma hedefiyle 3 milyon 375 bin TL tahsisli sermaye artışı yapmıştı.

 

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