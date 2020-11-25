Etli Patates Yemeği hem lezzetiyle hem de besleyici olma özelliği ile ekonomik ve çok malzeme gerektirmeyen yemeklerden biri. İçindeki malzemeleri değiştirerek kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz. Patates zaten çok faydalı ve lezzetli bir sebze. Hele bir de et içine girdiği zaman daha da lokum gibi lezzetli bir tadı oluyor. Akşam yemeğinde sofranıza yakışacak olan etli patates yemeğinin tarifine geçelim.

Etli Patates Yemeği İçin Gereken Malzemeler:

200 gr dana kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 yeme kaşığı tereyağı

3-4 adet patates

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 büyük su bardağı su

Tuz

Karabiber

Kekik

Etli Patates Yemeği Yapılış:

Eti tencereye alarak suyunu çekene kadar, kısık ateşte pişirin.

Kavrulan etlerin üzerine, soğanı ve sarımsağı doğrayın.

Yağı ekleyerek güzelce karıştırın.

Geniş bir tencereye patatesleri küp küp doğrayarak alın.

Etli karışımı patateslerin üzerine dökün.

Bir su bardağında domates ve biber salçasını açın.

Patates ve etlerin üzerine dökün.

Kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Tuz ve baharatları da ekledikten sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Çok önemli bir püf noktası; en az 5 dakika altı kısık şekilde kavuruyoruz.

Çünkü patatesi iyice kavurmazsak yemeğimizin kıvamı tam tutmaz ve suyu üzerine çıkar.