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Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi hizmeti sundu

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şu ana kadar deprem bölgelerinden getirilen 6 bin hastaya hizmet verdiklerini bildirdi

Etlik Şehir Hastanesi 6 bin depremzedeye tedavi hizmeti sundu
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AA

Kayıpmaz, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı depremzedelerin durumlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Hastanede hava, kara ambulanslarıyla getirilen depremden doğrudan etkilenen yaralıların yanı sıra dolaylı olarak etkilenen depremzedelerin de bulunduğu anlatan Kayıpmaz, "İki haftalık süreçte 6 bin hastamıza sağlık hizmeti sunduk. Bu hastalarımızdan 3 bini acil serviste acil sağlık hizmeti aldı. Yatarak tedavi edilen hasta sayısı ise 1600'ü geçmiş durumda. Halihazırda yaklaşık 600 hastamız yatarak tedavi görüyor, bu hastalarımızın dörtte biri yoğun bakım ünitesinde" ifadesini kullandı.

Deprem bölgelerinden sevk edilen hastaların öncelikle acil tıp kliniği tarafından değerlendirildiğini, görüntü ve laboratuvar tetkiklerinin hızlıca sonuçlandırıldığını belirten Kayıpmaz, tedavi süreçlerinin ortopedi, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, göğüs ve kalp damar cerrahisi gibi birimleri içine alan multidisipliner bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı.

HASTALARA DÜZENLİ PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLİYOR

Doç. Dr. Kayıpmaz, enkazdan çıkarılan kişilerde özellikle ezilme (crush) sendromu ile kas ve sinir dokularında fonksiyon kaybına neden olan "kompartman" sendromuyla karşılaşıldığına işaret ederek, hastaların bu nedenle böbrek fonksiyonları, sıvı ve elektrolit dengelerinin yakından izlendiğini söyledi.

Hastalarda ayrıca hemodiyaliz programlarının yürütüldüğünü, hiperbarik oksijen tedavilerinin uygulandığını dile getiren Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastanemizde psikologlarımız ve psikiyatrlarımız, ayrıca çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanlarımız depremzede hastalarımızı günlük düzenli değerlendiriyor. Bu kapsamda psikososyal destekler de veriliyor. Eşi benzeri az görülür, büyük bir felaket bu. Psikososyal destek de tedavi sürecinin olmazsa olmaz bir parçası.

Ayrıca hastaların rehabilitasyon süreçleri de çok önemli. Bu alanda Avrupa'nın en gelişmiş hastanesi diyebileceğimiz, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizde tıbbi süreçleri tamamlanan, başta ampute hastalarımızın yeni yaşamlarına adaptasyonlarına yönelik tedavileri devam ediyor."

"ŞU ANA KADAR 680 AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Depremin ardından çok sayıda hastanın da ameliyatını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kayıpmaz, "Cerrahi ekiplerimiz deprem bölgelerinden sevk edilen kişilere yönelik şu ana kadar toplam 680 ameliyat gerçekleştirdi. Bunun içerisinde amputasyonlar ve fasyotomi dediğimiz ameliyatlar, ayrıca ortopedi, beyin cerrahisi, kalp-damar, göğüs cerrahisi alanında ameliyatlar var." dedi.

Kayıpmaz, kadın doğum ve genel cerrahi kliniğinde acil ameliyata alınan depremzede hastaların da bulunduğunu söyledi.

FOTOĞRAF VE DNA ANALİZLERİYLE KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYOR

Doç. Dr. Kayıpmaz, yaşanan depremlerin ardından özellikle Adana, Mersin, Elazığ, Konya, Kayseri gibi çevre iller ile Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerinin yaralıların tedavisinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

Depremde enkazdan çıkarılmasa dahi bölgeden gelen onkoloji, diyaliz hastaları veya farklı kronik hastalıkları bulunan kişilerin tedavilerine de destek sağladıklarını vurgulayan Kayıpmaz, ayrıca Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığıyla afetzede hastaların kimliklerinin belirlenmesine ilişkin de ortak bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

"BEBEKLERİMİZİN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Bu çerçevede fotoğraflı ve DNA analizlerini de içeren taramalar gerçekleştirildiğini ve buna göre afetzedelerin kimliklerinin saptandığını aktaran Kayıpmaz, "Hastanede tedavi gören yenidoğan bebeklerimizin de genel sağlık durumları iyi. Önemli bir kısmı taburcu edildi. Tüm bebeklerimizin taburculuk öncesinde göz muayenesi de dahil bütün yenidoğan dönemi tetkikleri yapıldı." ifadesini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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