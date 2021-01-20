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HaberlerSağlıkEtrafımızda görünmeyen sağlığımızı tehdit eden tehlike: Elektrosmog - Haberler
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Etrafımızda görünmeyen sağlığımızı tehdit eden tehlike: Elektrosmog

Beynimiz günde milyonlarca uyarı alarak işliyor ve hiç durmadan çalışıyor. Bu çalışma esnasında da çabuk tükenebiliyor yorulabiliyor. Beynimizi fazlaca yorduğumuzda, iyi beslemediğimizde, dinlendirmediğimizde beyin sisi ortaya çıkıyor. Peki beyin sisinin göstergeleri neler? Elektromanyetik beyin sisi nedir? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

Etrafımızda görünmeyen sağlığımızı tehdit eden tehlike: Elektrosmog - Haberler
Görünmez tehlike!
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Beynimizin bir akıllı cep telefonu olduğunu kabul edelim. Cep telefonunuzda Instagram'ı açtınız daha sonra kapattınız ama arka planda çalışmaya devam ediyor ve şarjınızın daha çabuk bitmesine neden oluyor. İşte beynimiz de böyle çalışıyor. Günde milyonlarca uyarıyı alarak işliyor ve hiç durmadan çalışıyor. Bu çalışma esnasında da çabuk tükenebiliyor yorulabiliyor. Bizim beyin sisi dediğimiz bir yakınmalar grubu var; beynimizi fazlaca yorduğumuzda, iyi beslemediğimizde, dinlendirmediğimizde ortaya çıkıyor.

Daha çok Covid-19 enfeksiyonu ile gündeme geldi aslında beyin sisi. Öyle ki şiddetli enfeksiyonda bağışıklık savaş hücrelerimiz beynimize saldırıyor ve hasar gören sinir hücreleri yanlış mesajlar vermeye başlıyor. Korkmaya başladık çünkü ilerde demans Alzheimer olabilir miyiz sorusu gündeme geldi. Sadece bu enfeksiyon neden değil aslında sebep.

Stres, gelecek kaygısı, bazen ilaçlar arka planda o kadar yoğun bir çalışmaya neden oluyor ki bir bakmışsınız tam yerinizden kalkınca nereye gideceğinizi unutmuşsunuz, toplantıda iki kelimeyi bir araya getirmemişsiniz hatta arabayı nereye park ettiğinizi hatırlamıyorsunuz. Stres yanında, aşırı yoğun çalışma, kötü beslenme, B vitamini, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, kansızlık, uykusuzluk da beyin sisi yapabiliyor. Atladığımız sıkça gözden kaçırdığımız bir önemli neden de ‘elektrosmog’ yani elektromanyetik kirlilik. Elektromanyetik frekanslar aslında elektromanyetik radyasyon demek. Etrafımızda görmediğimiz ve beyin için risk oluşturan bu sinsi tehlike ileride Alzheimer, bunama gibi hastalıkların çıkma riskini de yükseltiyor olabilir.

BEYİN SİSİNİN GÖSTERGELERİ NELER?

- Kalitesiz uyku ve yorgun uyanma
- Zihin karışıklığı
- Sürekli olarak telefon, anahtar gibi eşyaları kaybetme
- Çok fazla endişe ve olumsuz düşünce
- Ruhen ve bedenen yorgunluk hissi
- Duygu durumunda ani değişimler

ELEKTROMANYETİK BEYİN SİSİ NEDİR?

Şu anda etrafımızda 90'lı yıllardakinden çok daha fazla elektromanyetik frekans dalgasına maruz kalıyoruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken sağlığımızı da elimizden alıyor gibi görünüyor. Cep telefonları, tabletler, televizyon, mikrodalga fırından tutun, evimizde saç kurutma makinesi gibi birçok elektrikli alet elektromanyetik dalgalar yayıyor ve bunlar elbette ki vücudumuzda bazı etkilere neden oluyor. Biz bu aletleri kullanmasak bile dışarda etrafımızda cep telefon trafiği, baz istasyonları, radar sinyalleri, TV ve radyo vericileri de elektromanyetik dalga yayıyor. Vücudumuz bu kadar fazla elektromanyetik dalga ile başa çıkamıyor, genetik DNA’mızın yapısı bozuluyor, vücudun yapıtaşları proteinlerimiz hasar görüyor ve hastalıklar başlıyor. Elektromanyetik dalgaların en ciddi etkisi beyinde yaşanıyor. Unutkanlık, demans, Alzheimer için zemin hazırlıyor.

Peki, elektromanyetik dalgalardan korunmak için ne yapabiliriz?

- Seyrettiğiniz televizyonu kendinizden en az 3 metre uzakta tutun.

- En azından uyurken veya gece belli bir saatten sonra modemi, interneti kapatıp, telefondan uzaklaşın.

- Gün boyunca cep telefonlarınızı 1 saatten çok kullanmamaya özen gösterin. Telefonunuzun sinyali yüksek iken konuşmaya özen gösterin. Araç kullanırken cep telefonundan alacağınız radyasyon riski artar bu nedenle araç kullanırken telefonunuzu elinizden bırakın.

- Etraftaki elektromanyetik dalgaların etkisini en aza indirmek için evinizin duvarlarını ‘mıknatıslı demir oksit’li boyalarla boyatın.

- Vücudunuza gelecek elektromanyetik dalga etkisini en aza indirmek için saf gümüş kolye takın.

- Ve hepsinden önemlisi topraklama yapın. Aldığınız elektromanyetik dalga vücutta bir pozitif elektrik yükü oluşturur. Sizin bunu negatif yükle nötrleştirmeniz gerekir. Bunun için çıplak ayak toprağa basın. Bilgisayarda çalışırken ayağınızın altınıza topraklama sağlayan bir mat koyabilirsiniz. Hatta abartmıyorum toplama çarşafları bile satılıyor, pekala kullanabilirsiniz.

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