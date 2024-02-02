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        Haberler Yemek Yapma Etsiz çiğköfte nasıl yapılır, malzemeleri ne? Evde çiğköfte tarifi!

        Etsiz çiğköfte nasıl yapılır, malzemeleri ne? Evde çiğköfte tarifi!

        Çiğköfte, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir, ancak et içermesi bazı insanlar için uygun olmayabilir. İşte tam da bu noktada devreye giren etsiz çiğköfte tarifi! Evde kolayca yapabileceğiniz bu lezzetli tarif, et içermemesine rağmen geleneksel çiğköftenin tadını aratmıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:24
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        Evde çiğköfte tarifi!
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        Evde lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamanın keyfini çıkarmak ister misiniz? İşte size etsiz çiğköfte tarifi! Geleneksel lezzetleri özleyenler ya da et tüketmeyenler için harika bir alternatif olan bu tarif, evinizde kolayca hazırlanabilir.

        ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

        • 2,5 su bardağı ince bulgur
        • 1,5 su bardağı sıcak su
        • 1 çay bardağı isot
        • 1 çay bardağı zeytinyağı
        • 3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 2 yemek kaşığı biber salçası
        • 4 yemek kaşığı nar ekşisi
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 adet rendelenmiş soğan
        • 1 adet limon suyu

        EVDE ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

        • Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.
        • Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.
        • Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.
        • Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.
        • Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.
        • Bol yeşillikle servisini sağlayın. Afiyet olsun.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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