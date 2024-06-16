Tüm dünyanın heyecanla beklediği EURO 2024 maçları başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da start aldı. Turnuva, bugün C ve D gruplarında oynanacak üç maçla devam edecek. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, konuya dair detaylar haberimizde...