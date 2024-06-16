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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 bugünkü maçları: 16 Haziran 2024 bugün hangi maçlar oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        EURO 2024 bugünkü maçları: 16 Haziran 2024 bugün hangi maçlar oynanacak?

        Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası, bol gollü maçlarla başladı. EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ederken gözler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna çevrildi. İşte, 16 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C ve D grubu maçlar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:56
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        Tüm dünyanın heyecanla beklediği EURO 2024 maçları başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da start aldı. Turnuva, bugün C ve D gruplarında oynanacak üç maçla devam edecek. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

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        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        Grup D: 16:00 Polonya - Hollanda

        Polonya Hollanda maçı saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

        EURO 2024 HEYECANINI HABERTURK'TE TAKİP EDİN!

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        MUHTEMEL 11'LER

        Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda Türkiye'de forma giyen üç futbolcu yer alacak.

        Sakatlığı nedeniyle ilk maçı kaçıracak Robert Lewandowski'nin yerine Antalyaspor'dan Adam Buksa'nın Polonya'nın forvetinde yer alması, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in ise yedekler arasında olması bekleniyor.

        Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şöyle:

        Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski, Zielinski, Buksa

        Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

        4

        Grup C: 19:00 Slovenya - Danimarka

        Slovenya Danimarka maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arenada yapılacak maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

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        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Takımların yarınki müsabakaya şu 11ler ile çıkması bekleniyor:

        Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

        Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind

        6

        Grup C: 22:00 Sırbistan - İngiltere

        Arena AufSchalke'de oynanacak Sırbistan İngiltere maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

        7

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Tecrübeli oyuncunun, yarınki karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        İngiltere-Sırbistan maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

        Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic

        İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

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