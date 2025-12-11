Habertürk
        EuroLeague Anadolu Efes maçı izle: Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        EuroLeague'de haftanın kritik karşılaşmalarından biri İspanya'da oynanacak. Anadolu Efes, sezonun 15. haftasında güçlü rakibi Valencia Basket'e konuk olmaya hazırlanıyor. Ligde istikrarlı sonuçlar almak isteyen lacivert-beyazlılar, geride kalan 14 maçta 5 galibiyet elde ederken, Valencia ise 9 galibiyetlik performansıyla dikkat çekiyor. Avrupa arenasında daha önce 13 kez kozlarını paylaşan iki ekip arasındaki mücadele basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Valencia – Anadolu Efes maçı hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 19:43 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EuroLeague heyecanı bu hafta İspanya’da kritik bir mücadeleye sahne olacak. Formunu yükseltmek isteyen Anadolu Efes, 15. hafta maçında Valencia Basket deplasmanına çıkıyor. Sezonun zorlu fikstüründe önemli virajlardan biri olarak görülen karşılaşma, iki takım arasındaki geçmiş rekabet nedeniyle de merak uyandırıyor. Bu sezona 9 galibiyetle başlayan ev sahibi Valencia, taraftarı önünde avantaj ararken, Efes ise çıkış yakalamak için sahaya çıkacak. Basketbolseverler, Valencia - Anadolu Efes maçının yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        VALENCIA - ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu akşam (11 Aralık) Valencia Basket ile karşılaşacak. Roig Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

        3

        İKİ EKİP ARASINDAKİ 14. RANDEVU

        Anadolu Efes ile Valencia Basket, Avrupa Ligi'nde 14. kez karşılaşacak. Organizasyonda iki takım arasında 2003 yılından bu yana oynanan 13 karşılaşmanın 6'sını lacivert-beyazlı takım, 7'sini ise İspanyol ekibi kazandı. Valencia Basket, geçen sezon Avrupa Kupası'nda mücadele ederken iki takım, bir sezon aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek.

        AVRUPA KUPALARINDA 890. MAÇ

        Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 890. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 889 karşılaşmada 499 galibiyet, 390 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

        Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 642. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 641 müsabakanın 342'sini kazanırken 299'unda ise mağlup oldu.

