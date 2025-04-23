EuroLeague'de play-off heyecanı sürecek!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi yarın ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak ikinci maçlarla sürecek.
Play-off serisinde dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.
Seride üç galibiyete ulaşan ekipler adını dörtlü finale yazdıracak.
THY Avrupa Ligi play-off etabı ikinci maçlarının programı şu şekilde:
24 Nisan Perşembe:
20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)
25 Nisan Cuma:
20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)
21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)