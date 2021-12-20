Euronews hisselerinin %88'i satılıyor

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Körfez Savaşı zamanında 'Avrupa'nın CNN'i' olarak kurulan Euronews, düşen reklam gelirleri nedeniyle bir süredir zarar ediyodu.

Rueters'ın haberine göre, zarar eden Euronews'un hisselerinin %88'i, Mısırlı iş insanı Naguib Sawiris'ten Portekiz merkezli yatırım şirketi Alpac Capital'a satılacak.

Euronews'un CEO'su Michael Peters anlaşmanın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Euronews'in kalan yüzde 12'lik hissesi kamu yayıncıları France Televisions, İtalya'nın RAI ve Abu Dhabi Media Investment Company (ADMIC) gibi yerel otoritelerden oluşan bir konsorsiyumun elinde kalacak. Ancak Peters, Euronews'in yeni fonlar toplamak için sermayesini artırmayı planladığı için bunun değişebileceğini söyledi.